В Чебоксарах проходит заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы»

Сегодня в Чебоксарах под председательством полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова и члена Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна пройдет третье заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга — Янцзы».

Как напоминает пресс-служба полпреда в ПФО, в соответствии с договоренностью, достигнутой Президентом России Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином, 2018 и 2019 годы объявлены Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества. Формат сотрудничества «Волга —Янцзы» уникален тем, что объединяет субъекты двух стран, расположенные в глубине национальных территорий.

С момента принятия в 2013 году решения о создании нового формата российско-китайского сотрудничества договорная база увеличилась до 38 межрегиональных соглашений.

Планируется, что в рамках встречи будут подписаны сразу несколько соглашений между правительствами регионов России и Китая. С российской стороны такие соглашения готовы подписать Чувашия, Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, а также Нижегородская, Оренбургская, Самарская и Саратовская области, с китайской — провинции Хубэй, Хунань, Сычуань, Цзянси и город Чунцин.

В этот же день в Чебоксарах Игорь Комаров и Ван Юн дадут старт работе форума Ассоциации вузов «Волга — Янцзы», которая объединяет 50 российских и 29 китайских вузов.