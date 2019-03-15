17 марта — День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Трудовые коллективы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания выполняют важную и ответственную миссию — обеспечивают комфорт повседневной жизни людей.

Благодаря вашей слаженной работе в Чувашии растет объем предоставляемых населению коммунальных и бытовых услуг, а их качество повышается.

В республике уделяется особое внимание развитию коммунальной инфраструктуры, обновлению жилищного фонда, внедрению энергосберегающих технологий. Значительные средства вкладываются в развитие общественных территорий, благоустройство дворов и подъездных путей к ним. Создаются условия для привлечения частных инвестиций и повышения добросовестной конкуренции в коммунальной сфере.

Убежден, что и в дальнейшем наши коммунальщики и бытовики будут совершенствовать свое профессиональное мастерство, успешно справляться с поставленными задачами.

Выражаю вам признательность за преданность избранному делу и высокую ответственность.

Желаю крепкого здоровья, новых трудовых свершений, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики

Михаил Игнатьев