17 марта — День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Трудовые коллективы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания выполняют важную и ответственную миссию — обеспечивают комфорт повседневной жизни людей.
Благодаря вашей слаженной работе в Чувашии растет объем предоставляемых населению коммунальных и бытовых услуг, а их качество повышается.
В республике уделяется особое внимание развитию коммунальной инфраструктуры, обновлению жилищного фонда, внедрению энергосберегающих технологий. Значительные средства вкладываются в развитие общественных территорий, благоустройство дворов и подъездных путей к ним. Создаются условия для привлечения частных инвестиций и повышения добросовестной конкуренции в коммунальной сфере.
Убежден, что и в дальнейшем наши коммунальщики и бытовики будут совершенствовать свое профессиональное мастерство, успешно справляться с поставленными задачами.
Выражаю вам признательность за преданность избранному делу и высокую ответственность.
Желаю крепкого здоровья, новых трудовых свершений, счастья и благополучия!
Глава Чувашской Республики
Михаил Игнатьев