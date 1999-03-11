Бригадир в церковном хоре и чемпионы-радиолюбители

История республики на страницах «СЧ»

60 лет тому назад — 14 марта 1959 года

Из писем селькоров: «Во многих колхозах лошади не используются».

— Безобразие! Куда смотрит правление! Ни шахмат, ни шашек. С этим домино все копыта отбили!

Бригадир по озеленению Чебоксарской ТЭЦ-1 А.М. Багров поет в церковном хоре.

«Казалось бы, человек, изучавший естественные науки, должен иметь материалистическое мировоззрение. Вторая профессия певчего церковного хора с этим никак не вяжется. Должно быть, перевешивают материальные соображения.

Рис. М. Жолобова».

11 марта 1959 года

В Алатыре, в доме В. Варгина, вспыхнул пожар. Горели стены, мебель, занавески…

«В это время в избе находились почти потерявшая зрение восьмидесятилетняя О. Костулина и трехлетний сын Варгина Сережа. Мальчик, испугавшись, спрятался под столом, и старая женщина не могла найти его, она сама еле успела выбежать на улицу.

Первым на пожар прибежал Владимир Иванович Кузьмин. Рискуя жизнью, он ворвался в горящий дом, разыскал трехлетнего Сережу и спас его.

Владимиру Ивановичу Кузьмину шестьдесят лет. Он участник гражданской и Великой Отечественной войн. Летом прошлого года т. Кузьмин добровольно поехал на целинные земли, вместе с молодежью трудился на уборке урожая.

И. Малов».

15 марта 1959 года

Сотни юношей и девушек овладевают специальностью радиста в Чебоксарском радиоклубе. Многие из них уже добились немалых успехов в этом деле.

«В Чебоксарском радиоклубе регулярно работает коллективная любительская коротковолновая радиостанция. Позывной этой радиостанции «УА 4 КЫА» хорошо известен радиолюбителям всего мира. Только за прошлый год операторами радиостанции установлено 7190 двусторонних связей с коротковолновиками Советского Союза и 130 стран мира.

Л. Колесников,

судья республиканской категории по радиолюбительскому спорту».

На снимке (слева направо): Н. Григорьев, Л. Колесников и А Петрова, занявшие первое место во всесоюзном соревновании радиолюбителей.

Фото С. Усова.

30 лет тому назад — 15 марта 1989 года

Так проходил конкурс по производственной гимнастике среди трудовых коллективов объединения «Чебоксарский электроаппаратный завод».

Фото Б. Иванова

20 лет тому назад — 11 марта 1999 года

Республиканская клиническая больница № 1 получила щедрый подарок от одного из чебоксарских предприятий — барокамеру стоимостью свыше ста тысяч рублей. А помог в этом случай.

«Руководителя предприятия угораздило попасть на больничную койку. Он воочию убедился, как больница нуждается в помощи. Через некоторое время во дворе медучреждения появилась автомашина с дорогостоящим оборудованием, и людей в белых халатах попросили: «Разгружайте».

Вчера барокамеру запустили в эксплуатацию».