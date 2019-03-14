В Чебоксарах 14 марта состоится чествование работников ЖКХ

Сегодня, 14 марта, в ДК тракторостроителей состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню работников ЖКХ. В программе — вручение государственных наград, чествование трудовых династий и победителей конкурса «Дом образцового содержания». По традиции достойных представителей отрасли наградят медалью «За заслуги перед городом Чебоксары».

«Работники сферы ЖКХ вносят огромный вклад в развитие и благоустройство Чебоксар. Приближается 550-летний юбилей города, к встрече которого мы готовимся вместе с вами и мы должны отметить его достойно», — отметил глава администрации Алексей Ладыков.

Справочно

В системе ЖКХ г.Чебоксары трудится около 10 тысяч человек. В городе работают более 300 организаций жилищно-коммунального комплекса: это организации, занимающиеся электро-, тепло- и газоснабжением, водоснабжением, водоотведением и очисткой сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, управляющие организации, ТСЖ и др.