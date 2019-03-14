Работники ЖКХ подошли к очередной юбилейной дате

Три «теплые» буквы в центре внимания

Тепло, свет, вода, газ — это все то, без чего современному человеку трудно обойтись. И именно эти необходимые атрибуты комфортного существования мы связываем с тремя незыблемыми буквами — ЖКХ. Ведь именно работники сферы ЖКХ трудятся для того, чтобы нам было уютно в наших квартирах, а во дворах был порядок. А потому они заслуживают теплых слов за порой неблагодарную, но столь нужную работу.

В третье воскресенье марта работники ЖКХ отмечают свой профессиональный праздник. Нынче российская коммунальная система отмечает 370-летний юбилей. Началом существования служб коммунального хозяйства считается апрель 1649?г., когда царь Алексей Михайлович (Тишайший) повелел: «домовладельцы обязаны блюсти чистоту и порядок во дворах домов, на придомовой территории».

Понятно, что с той даты сфера ЖКХ кардинально изменилась. Домовладельцев по-прежнему просят блюсти чистоту в подъездах и на придомовых территориях, но в реальности же регулярно мы наблюдаем, как те же дворники собирают различный хлам во дворах, чистят мусоропроводы, моют загаженные углы в подъездах. Нелегко приходится сантехникам и аварийным службам. Они?— «скорая помощь» в системе ЖКХ. Стараются оперативно решать возникшие проблемы.

Сегодня работники ЖКХ делают все возможное для поддержания доброго имиджа представителей жилищно-коммунального хозяйства. Я считаю, что они справляются с главной задачей — обеспечением комфортных и безопасных условий проживания граждан. И это несмотря на особенности сферы ЖКХ.

В средствах массовой информации управляющие организации, да и сфера ЖКХ в целом, обычно показываются не в лучшем виде. Мы не понаслышке знаем о том, насколько сегодня в обществе закрепился негативный образ коммунальных предприятий и его работников.

Деятельность сферы ЖКХ с экономической точки зрения относится к категории услуг, результаты которых, как правило, потребляются в местах их производства. Эти услуги нельзя ничем компенсировать и их нельзя импортировать из других регионов. Более того, прекратить деятельность коммунальные службы без значительных социальных и политических последствий не могут. Не случайно в последние годы сфера жилищно-коммунального хозяйства состоит в числе наиболее приоритетных направлений. ЖКХ в последние годы находится в центре внимания как органов государственной власти, так и рядовых жителей.

Так, если до 2014 года работники жилищно-коммунального хозяйства отмечали свой профессиональный праздник вместе с работниками торговли, то в последние шесть лет каждое третье мартовское воскресенье — отдельно.

В жилищно-коммунальном хозяйстве с каждым годом появляются новые виды деятельности. Растет профессионализм сотрудников. 12 работников жилищно-коммунального хозяйства Чувашии в разные годы получили звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства России». 68 работников ЖКХ республики имеют нагрудный знак отличия «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России».

Искренне хочется пожелать всем коллегам успехов в работе, новых технологий, техники, позволяющих улучшить качество коммунальных услуг и повысить экономический эффект. С праздником вас, уважаемые работники ЖКХ.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий ЖКХ Чувашской Республики, Заслуженный работник ЖКХ Российской Федерации Валерий Алексеев

Заслуженные работники жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

Воронов Алексей Гурьевич

Васильев Николай Васильевич

Устинов Геннадий Леонидович

Минеев Михаил Михайлович

Алексеев Геннадий Иванович

Горшков Юрий Михайлович

Норкин Николай Иванович

Сигабатуллин Абляс Хаснуллович

Фирсов Вячеслав Александрович

Пархисенко Владимир Константинович

Михайлов Николай Михайлович

Алексеев Валерий Глебович