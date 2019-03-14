Работники ЖКХ подошли к очередной юбилейной дате

Три «теплые» буквы в центре внимания
Тепло, свет, вода, газ — это все то, без чего современному человеку трудно обойтись. И именно эти необходимые атрибуты комфортного существования мы связываем с тремя незыблемыми буквами — ЖКХ. Ведь именно работники сферы ЖКХ трудятся для того, чтобы нам было уютно в наших квартирах, а во дворах был порядок. А потому они заслуживают теплых слов за порой неблагодарную, но столь нужную работу.
В третье воскресенье марта работники ЖКХ отмечают свой профессиональный праздник. Нынче российская коммунальная система отмечает 370-летний юбилей. Началом существования служб коммунального хозяйства считается апрель 1649?г., когда царь Алексей Михайлович (Тишайший) повелел: «домовладельцы обязаны блюсти чистоту и порядок во дворах домов, на придомовой территории».
Понятно, что с той даты сфера ЖКХ кардинально изменилась. Домовладельцев по-прежнему просят блюсти чистоту в подъездах и на придомовых территориях, но в реальности же регулярно мы наблюдаем, как те же дворники собирают различный хлам во дворах, чистят мусоропроводы, моют загаженные углы в подъездах. Нелегко приходится сантехникам и аварийным службам. Они?— «скорая помощь» в системе ЖКХ. Стараются оперативно решать возникшие проблемы.
Сегодня работники ЖКХ делают все возможное для поддержания доброго имиджа представителей жилищно-коммунального хозяйства. Я считаю, что они справляются с главной задачей — обеспечением комфортных и безопасных условий проживания граждан. И это несмотря на особенности сферы ЖКХ.
В средствах массовой информации управляющие организации, да и сфера ЖКХ в целом, обычно показываются не в лучшем виде. Мы не понаслышке знаем о том, насколько сегодня в обществе закрепился негативный образ коммунальных предприятий и его работников.
Деятельность сферы ЖКХ с экономической точки зрения относится к категории услуг, результаты которых, как правило, потребляются в местах их производства. Эти услуги нельзя ничем компенсировать и их нельзя импортировать из других регионов. Более того, прекратить деятельность коммунальные службы без значительных социальных и политических последствий не могут. Не случайно в последние годы сфера жилищно-коммунального хозяйства состоит в числе наиболее приоритетных направлений. ЖКХ в последние годы находится в центре внимания как органов государственной власти, так и рядовых жителей.
Так, если до 2014 года работники жилищно-коммунального хозяйства отмечали свой профессиональный праздник вместе с работниками торговли, то в последние шесть лет каждое третье мартовское воскресенье — отдельно.
В жилищно-коммунальном хозяйстве с каждым годом появляются новые виды деятельности. Растет профессионализм сотрудников. 12 работников жилищно-коммунального хозяйства Чувашии в разные годы получили звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства России». 68 работников ЖКХ республики имеют нагрудный знак отличия «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России».
Искренне хочется пожелать всем коллегам успехов в работе, новых технологий, техники, позволяющих улучшить качество коммунальных услуг и повысить экономический эффект. С праздником вас, уважаемые работники ЖКХ.
Исполнительный директор Ассоциации предприятий ЖКХ Чувашской Республики, Заслуженный работник ЖКХ Российской Федерации Валерий Алексеев