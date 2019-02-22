Большинство интересует кадастр

Самой востребованной в МФЦ Чувашии в 2018 году стала услуга по государственному кадастровому учету и регистрации прав на недвижимое имущество.

Следующей по числу обращений стала услуга по регистрационному учету граждан по месту пребывания и по месту жительства. Тройку лидеров замыкает услуга по регистрации, подтверждение личности, восстановление доступа граждан в Единой системе идентификации и аутентификации.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, в центрах «Мои документы» было оказано 698208 услуг, что на 10,5% больше, чем в 2017 году. Чаще всего граждане обращались за услугами федеральных органов власти. Доля региональных услуг составляет 10,2%, муниципальных — 6,2%.