В МФЦ Алатыря открылись три «окна» в рамках проекта «Мой бизнес»

Обратившись сюда, любой предприниматель или человек, планирующий открыть свое дело, сможет получить консультацию по всем интересующим вопросам, подать документы, а также получить весь спектр услуг и сервисов, связанных с началом и ведением бизнеса.

Решение о таких «окнах» было принято на недавнем совещании в Республиканском бизнес-центре по инициативе Минэкономразвития. «Мой бизнес» позволит сконцентрировать основные услуги и меры поддержки по развитию предпринимательства в одном месте. Данные «окна» объединяют в себе услуги таких организаций, как Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса, Гарантийный фонд, Республиканский бизнес-инкубатор, Центр поддержки экспорта, бизнес-МФЦ и ряда других, сообщает пресс-служба министерства.