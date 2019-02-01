Заместитель начальника колонии обвиняется в нанесении побоев заключенному

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарском районе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника исправительной колонии № 6, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия.

По версии следствия, в декабре прошлого года он, будучи на территории ИК, не имея каких-либо законных оснований для применения физической силы в отношении 23-летнего осужденного, нанес ему побои. Обвиняемый не отрицал этого, нашлись и свидетели. Уголовное дело, возбужденное СУ СКР по Чувашии по материалам прокуратуры, направлено в суд.

Опубликовано: 1 февраля 2019 г.

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