Заместитель начальника колонии обвиняется в нанесении побоев заключенному

В Чебоксарском районе завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника исправительной колонии № 6, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия.

По версии следствия, в декабре прошлого года он, будучи на территории ИК, не имея каких-либо законных оснований для применения физической силы в отношении 23-летнего осужденного, нанес ему побои. Обвиняемый не отрицал этого, нашлись и свидетели. Уголовное дело, возбужденное СУ СКР по Чувашии по материалам прокуратуры, направлено в суд.