ВЕРОНИКА ЕМЕЛЬЯНОВА

председатель национально-культурной автономии чувашей Сургутского района (Ханты-Мансийский автономный округ)

«Чувашская организация в городе Лянторе существует двенадцать лет. Находясь вдали от Чувашии, мы хотим сохранить свою культуру и передать ее нашим детям. В советские времена народные традиции стали забывать, но сегодня их стараются сохранить и в Чувашии, и в соседней Башкирии, где чуваши занимают третье место по численности населения. Жаль, что многих старинных игр и обрядов мы не помним… Моя мечта — поехать в Чувашию собирать фольклор и общаться с людьми, которые этим занимаются, для обмена опытом».