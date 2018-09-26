ВЛАДИМИР БУРМАТОВ,

председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды

«Новые стандарты обращения с твердыми коммунальными отходами частично или полностью применяются в 18 регионах России. Полностью готовы к новым стандартам только десять регионов: Ивановская, Астраханская, Ярославская, Курская, Новгородская области, Севастополь, Мордовия, Карелия, Чечня и Чувашия. И еще 8 субъектов частично готовы к ним… Основной проблемой, препятствующей переходу на новый стандарт обращения с отходами, является сложность в утверждении тарифов. 173 региональных оператора в 68 регионах не приступили к оказанию услуг, потому что не утверждены тарифы. Пока операторы не получат тариф и не поймут, по какому «ценнику» будут работать, они не приступают к деятельности».