Чебоксарский гормолзавод возобновил работу после масштабной реконструкции

20 сентября состоялся запуск производства после реконструкции на ООО «Чебоксарский городской молочный завод».

2 ООО «Саратовский молочный комбинат» выкупило имущественный комплекс завода у АО «Данон России» (бывшего владельца Чебоксарского городского молочного завода). В декабре 2016 года было учреждено ООО «Чебоксарский городской молочный завод».

Предприятием с 2017 года реализуется инвестиционный проект модернизации, реконструкции и строительства завода с объемом инвестиций более 1,2 млрд рублей к 2021 году.

Глава республики Михаил Игнатьев поздравил коллектив завода с запуском производства.

«Это знаковое событие для всей республики. Предприниматели вложили сотни миллионов рублей, чтобы завод заработал», – отметил он. Руководитель региона выразил уверенность, что будут выстроены взаимовыгодные отношения предприятия с местными производителями молочной продукции. Сельхозтоваропроизводителями республики уже заключены договоры на поставку сырого молока.

Отмечено, что с завершением реализации проекта в республике увеличится переработка сырого молока на 30% и достигнет 300 тыс. тонн в год, соответственно сократится вывоз сырого молока за пределы республики, а также расширится география поставок молочной продукции, производимой в республике, планируются поставки в Казахстан и другие страны ближнего зарубежья.

«Качественный продукт всегда будет востребован», – акцентировал Глава региона.

Председатель Совета директоров ООО «Саратовский молочный комбинат» Дмитрий Филимонов подчеркнул, что в Чувашии производится качественное молоко в достаточных объемах. Его переработка и производство полезных продуктов питания внутри региона будет выгодно как для завода, так и для республики.

«Руководство республики проявило интерес к компании, оказало неоценимую помощь в реализации проекта», – подчеркнул директор Чебоксарского городского молочного завода Алексей Гирюк. Он рассказал, что на сегодняшний день в реконструкцию производства вложено более 500 млн рублей. Практически заново отстроен производственный корпус. В нем установлена новейшая шведская линия по производству и розливу ультрапастеризованных продуктов мощностью 8 тыс. упаковок в час, что позволит в сутки перерабатывать до 130 тонн сырого молока.