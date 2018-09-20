За пять месяцев «Промтрактор-Промлит» принял на работу более 300 сотрудников

Только за первую половину сентября на работу вышли 62 новых сотрудника, в том числе 45 рабочих, 13 вспомогательных специалистов, 4 руководителя. Всего же с мая по сентябрь коллектив предприятия увеличился на 326 человек. Общая численность персонала превысила 1,5 тысячи.

Рост объемов производства ООО «Промтрактор-Промлит» составляет 20-30% в месяц. В этой связи наиболее острой на сегодня является проблема дефицита рабочих кадров.

По данным Минэкономразвития Чувашии, предприятие в первую очередь нуждается в огнеупорщиках, обрубщиках, стерженщиках машинной формовки. Также востребованы формовщики машинной формовки, земледелы, сборщики форм, термисты, электрогазосварщики, фрезеровщики, сверловщики, зуборезчики, токари, электромонтеры по ремонту оборудования и многие другие рабочие специальности.

Средняя зарплата на предприятии на сегодня составляет 30 тысяч рублей.