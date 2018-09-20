АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ,

глава администрации г. Чебоксары

«Пуск тепла — одна из приоритетных и ответственных задач городских властей в это время года. Она требует максимальных усилий от теплоснабжающих организаций, управляющих компаний, районных администраций. В короткий срок новое муниципальное предприятие «МУП Теплосеть» справилось с поставленной задачей: рисков для начала отопительного сезона в Чебоксарах нет. Проделана серьезная работа по проверке исправности теплосетей и оборудования, проведен необходимый капитальный ремонт. Все объекты социальной сферы и 99% жилого фонда Чебоксар готовы к началу подачи тепла. По прогнозам синоптиков, похолодание ожидается в начале октября, традиционно в первую очередь тепло поступит в учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта».