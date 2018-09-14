Детей больше — на пенсию раньше

Что изменится, если будут приняты «президентские» поправки

Предложения по доработке законопроекта о пенсионных преобразованиях, прозвучавшие в обращении Президента России к гражданам, внимательно изучили в республиканской пенсионной службе и «примерили» к жителям Чувашии. Об этом — интервью с управляющим Отделением Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике Розой Кондратьевой.

— Роза Алексеевна, давайте начнем с запомнившегося всем женщинам — Президент предложил уменьшить им предлагаемый законопроектом пенсионный возраст на три года.

— Снижение возраста выхода на пенсию с 63 лет до 60 лет в переходный период коснется 25,5 тыс. женщин, проживающих в Чувашии. Такое решение потребует дополнительных средств из бюджета — только для нашей республики за 3 года будет необходимо на выплату пенсий еще порядка 6 млрд рублей. Но это справедливо, пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин, отметил Президент. Женщины трудятся и на работе, и дома, заботясь о семье и детях.

— А многодетным матерям можно будет выйти на пенсию пораньше.

— Впервые предложено предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей в зависимости от количества детей. Женщины с тремя детьми смогут выйти на пенсию на три года раньше, в 57 лет, с четырьмя детьми — на четыре года раньше, в 56 лет. В нашей республике такой льготой ежегодно смогут воспользоваться 1,5 тыс. женщин, имеющих троих детей, и около 300 женщин с четырьмя детьми. Для выплаты им пенсий на переходный период потребуется дополнительно не менее 500 млн рублей. Тем не менее государство готово простимулировать рождаемость и поддержать многодетных матерей.

Отмечу, что для женщин, у которых пять и более детей, льготы сохраняются. Как и сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет.

В Чувашской Республике сегодня досрочную пенсию получают 14 тыс. многодетных матерей.

— Пенсионный возраст предлагается повышать постепенно.

— Чтобы люди могли адаптироваться к новой ситуации, для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по действующему законодательству в 2019 и 2020 годах, предложено установить особую льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Например, мужчина 1959 года рождения, который по новому пенсионному возрасту должен выйти на пенсию в 61 год в январе 2020 года, сможет сделать это в 60 лет 6 месяцев в июле 2019 года. Чтобы предоставить жителям Чувашии такую льготу, из федерального бюджета на выплату пенсий потребуется дополнительно 2,1 млрд рублей.

В первые два года пенсионный возраст будет увеличиваться с шагом в полгода, затем — в год. Постепенное повышение пенсионного возраста завершится на поколении женщин 1968 года рождения — они и более молодые женщины будут выходить на пенсию в 60 лет. У мужчин плавный переходный период закончится поколением 1963 года рождения — с этого возраста и моложе мужчины выйдут на пенсию в 65 лет.

— Выйти на пенсию можно будет не только по возрасту, но и по стажу?

— Чтобы выйти на пенсию до достижения пенсионного возраста, ранее законопроектом предусматривался необходимый стаж 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. Президент предложил уменьшить эти требования на 3 года. Женщины и мужчины, которые выработали стаж 37 лет и 42 года соответственно, могут выйти на пенсию на 2 года раньше нового пенсионного возраста. По нашим расчетам, в Чувашской Республике на досрочную пенсию за длительный стаж будут выходить около 1 тыс. человек ежегодно. Уменьшение требований к стажу на 3 года дополнительно увеличит расходы на выплату пенсий в республике на 553 млн рублей.

— В результате изменений в законодательстве ожидается повышение пенсий. Среди работающих пенсионеров бытует мнение, что необходимо уволиться до конца года, иначе прибавки им никогда не будет…

— Как известно, пенсии индексируются неработающим пенсионерам. Но это не повод срочно увольняться. Работать нужно столько, сколько необходимо. Все прибавки обязательно

будут учтены при завершении трудовой деятельности. Пенсионер получит пенсию в повышенном размере на четвертый месяц после увольнения с доплатой сумм индексации за три месяца. Например, при увольнении в январе пенсия в повышенном размере будет выплачена в мае с доплатой за февраль, март, апрель.

Каким будет размер пенсии после прекращения работы, можно посмотреть в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда или в мобильном приложении ПФР. Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг и один раз подтвердить учетную запись в Пенсионном фонде или МФЦ. При затруднениях специалисты Пенсионного фонда помогают в регистрации и получении электронных услуг.

Елена Ильина

Фото st.vkonline.ru: Сейчас выйти на пенсию раньше срока могут мамы, вырастившие пятерых и более детей. Поправки дают досрочную льготу женщинам и с четырьмя, и с тремя детьми.