На заседании Кабмина обсудили новый порядок назначения руководителей

С минуты молчания началось вчера заседание республиканского Кабинета Министров, которое провел Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Участники заседания почтили память ушедшего из жизни 11 сентября министра физической культуры и спорта Сергея Шелтукова.

«Сергей Сильвестрович работал честно, порядочно, ответственно, — сказал Глава республики. — Всю свою жизнь отдал развитию физкультуры и спорта. Для нас это невосполнимая утрата. Светлая память о нем останется навсегда в наших сердцах». Главой были даны указания по поводу организации похорон бывшего руководителя ведомства.

В повестке значилось сразу 26 вопросов. И в начале заседания Михаил Игнатьев проинформировал членов Кабмина, что в 2019 году Чувашия может получить федеральные субсидии на развитие культуры и туризма в размере 769 млн 796 тыс. рублей. По линии Минкультуры почти 262 млн, в том числе около 20 млн — на поддержку муниципальных и детских театров и более 40 млн на культурно-досуговый центр в Канашском районе.

«Эти средства заложены в бюджет, — сказал Михаил Игнатьев, — надеюсь, в свой срок мы их реализуем в полном объеме».

О грантовых средствах на поддержку инновационных проектов в сфере культуры в свою очередь доложил министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Константин Яковлев. В будущем году по 340 тысяч рублей на реализацию своих проектов получат центральные клубные системы Комсомольского и Ядринского районов, а также Чебоксарская музыкальная школа имени Максимова.

Между тем то же Минкультуры, а вместе с ним и еще несколько министерств, отныне могут лишиться права самостоятельно назначать руководителей в некоторые из подведомственных организаций.

На заседании был представлен проект изменений в постановление правительства республики, расширяющий перечень организаций, назначение руководителей в которые будет непосредственно в компетенции самого Кабинета Министров. Список пополнили еще 18, 9 из которых — организации культуры и искусства, в том числе Государственный центр по охране культурного наследия.

В ходе заседания утверждена государственная программа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений» на 2019–2035 годы, которая должна помочь вовлечь в хозяйственный оборот все госимущество и внедрить электронные торги при реализации всех объектов недвижимого имущества. 345 млн рублей, таков прогнозируемый объем средств на ее реализацию в Чувашии. Глава республики призвал улучшить взаимодействие компетентных органов, обеспечивающих соблюдение земельного законодательства и подчеркнул, что в этой сфере не удается навести порядок уже почти 25 лет. Даже в Чебоксарах до сих пор можно найти бесхозные участки, заросшие бурьяном.

— Пока недостаточно работаем над этим важным вопросом, — попенял руководитель республики перед утверждением рабочего документа, — и из-за этого снижается доверие к власти.

Наряду с этим и. о. министра юстиции и имущественных отношений Игорь Михайлов представил на рассмотрение проект постановления о переводе участков из земель сельхозназначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и другого назначения. Проектом предусмотрен перевод 12 таких участков общей площадью 7,5 га. Один из них, совсем небольшой, понадобился для расширения демонстрационно-выставочной площадки в Моргаушском районе. Глава даже отметил, не маловато ли будет 0,3 га для продвижения продукции такого современного предприятия как «Сеспель». Ведь подобные площадки — насущная потребность. За рубежом, например, их можно наблюдать вдоль трасс в большом количестве.

Утвержден также Порядок подведения итогов продажи госимущества без объявления цены. Членам Кабмина было указано, что при продаже госимущества надо учитывать рыночные цены, а рассрочка не должна приводить к значительному удешевлению стоимости объекта. То есть необходимо ответственно относиться к такому способу приватизации, который должен помочь пополнять республиканскую казну.

Важным, по словам Михаила Игнатьева, является поощрение преподавателей, которые подготовили победителей всероссийских олимпиад. Министр образования Александр Иванов информировал коллег о том, что на различных предметных состязаниях в прошлом учебном году оказалось 20 призеров и один победитель из Чувашии, еще 3 призера — во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства.

Гранты Главы Чувашии дают возможность поощрить педагогов, мастеров подготовки. Преподаватель победителя получает 250 тысяч рублей, подготовивший призера — 150 тысяч.

В реестре республиканских конкурсов в скором времени может появиться еще один — «Лучший народный дружинник». Это предусматривает проект постановления Кабмина. В других субъектах РФ такие конкурсы уже имеются. В Чувашии на сегодня 26 народных дружин, в которых состоят 440 дружинников. С их помощью уже выявлено 12 преступлений и более 3,5 тысяч административных правонарушений.

На заседании Кабинета Министров были также рассмотрены вопросы о мерах сохранения социальной поддержки в переходный период, действующие в отношении отдельных категорий граждан. Такая поддержка будет сохранена для женщин 55 лет и в 60 лет для мужчин. С такого же возраста будут сохранены льготы при посещении заведений культуры и искусства, а также государственные пособия для деятелей культурной отрасли.