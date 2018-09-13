Предприятия на селе развиваются, но не хватает специалистов

Рабочая поездка Главы Чувашии по Чебоксарскому району республики прошла под знаком развития села и размышлений — как же сделать его более привлекательным для молодежи?

Первым местом, где была озвучена проблема нехватки профессионалов, стала строящаяся энергоэффективная ферма компании «ЧебоМилк» в поселке Новое Атлашево. Максимальная автоматизация предприятия, работа с животными при помощи системы управления стадом — вкупе с достойной зарплатой это должно, по мнению директора СХК «Атлашевский» Сергея Анучина, привлечь на работу молодежь.

Новый животноводческий комплекс действительно способен удивить. К примеру, здесь задумываются об энергосберегающих технологиях и даже собираются использовать тепло молока для обогрева доильного зала. Многие материалы и оборудование специалисты предприятия сделали сами — систему вентиляции, щетки-чесалки, шторы в коровник, сепараторы для навоза, каркас и механизм доильного оборудования…

«Это хорошая практика, все должны быть настроены на то, чтобы снижать себестоимость, обеспечение своими изделиями доильного зала — это очень здорово», — отметил Михаил Игнатьев. Назвав ферму «умной», он особо подчеркнул заботу компании об экологической безопасности. Так, при помощи сепараторов навоз будет разделяться на твердую и жидкую фракции. Жижа будет отстаиваться в специальных лагунах (одна из них почти достроена), покрытых пленкой, которая не позволяет попадать навозу в почву и предотвращает распространение инфекций, испарение азота. Обе фракции (жидкая — после отстаивания) будут использоваться в качестве органического удобрения.

На предприятии по выпуску рабочих трикотажных перчаток 70% персонала работает с момента его основания, с 2008 года.

Кстати, из 311 млн рублей общей стоимости проекта 250 привлечено в рамках программы льготного кредитования. Новая ферма на шестьсот голов заработает уже этой осенью, в поселке при этом появится 15 новых рабочих мест. Затем будет завершена вторая очередь строительства — родильного отделения комплекса.

«Мы постараемся обеспечить ваше хозяйство кадрами, вы сохраните то, что есть», — высказал пожелание вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, когда разговор снова зашел о кадрах. В ответ директор предприятия Сергей Анучин озвучил свою идею: неплохо было бы создать в Чебоксарском районе «сельскохозяйственный Иннополис» для обучения аграриев. Дальше беседа продолжилась уже в поле. Специалисты сельхозкооператива «Атлашевский», имеющего одни из самых больших площадей посевов кукурузы в республике, продемонстрировали гостям готовый к сбору урожай. Глава Чувашии его качеством и видом остался доволен.

Следующим пунктом поездки стала новая блочно-модульная котельная МУП «ЖКХ «Атлашевский». «Предприятие должно приносить прибыль», — поставил задачу Михаил Игнатьев, напомнив о 50 млн рублей, выделенных из местного бюджета на строительство. Также Глава региона предложил выставить на торги заброшенное здание на территории организации — для более эффективного использования муниципального имущества.

Наказы прозвучали и в адрес главы Атлашевского сельского поселения Анатолия Фомина. Они касались благоустройства поселка — необходимо скосить траву, провести обрезку деревьев. Недовольство вызвала «алкогольная» вывеска одного из магазинчиков.

СЕРГЕЙ АРТАМОНОВ,

министр сельского хозяйства Чувашии: — Сегодня в Чувашии реализуется 75 проектов, 42 из них в животноводстве, остальные — в растениеводстве. Строятся объекты животноводческого комплекса на семь тысяч голов скота. Общая сумма реализуемых проектов — 6,5 млрд рублей, в том числе в животноводстве 1,2 млрд. Объем господдержки составляет при этом более 2 млрд 700 млн рублей. Все меры поддержки работают, задолженности по ним нет.

Хорошие перспективы для развития предприятия, а значит, и для создания новых рабочих мест — у фирмы «Энергия», производящей рабочие трикотажные перчатки. «Перчатка — интересный продукт! Для сварщика она одна, для водителя — другая. На каждый вид работ положена своя перчатка», — с воодушевлением рассказали гостям о своей работе руководители предприятия. Поделились цифрами: десять пар в час с одного станка и план в пятнадцать миллионов пар на этот год. На что Михаил Игнатьев повысил планку в сто миллионов пар за год.

Завершилась рабочая поездка Главы республики встречей в администрации Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района. На ней предприниматель Виталий Иванов презентовал проект «Технопарк» и предложил выделить под размещение новых производств земельный участок площадью 7,5 га. «Я сам родом отсюда и хочу, чтобы здесь кипела деловая жизнь, возникали рабочие места», — поделился он своими размышлениями.

Фото Максима Васильева: Помимо молочного животноводства нужно развивать и животноводство мясное, в этой сфере в республике дефицит хорошей продукции, посоветовал фермерам Михаил Игнатьев.