Учителя призеров всероссийских олимпиад получат по 150-250 тыс. рублей

Сегодня на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики под председательством Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева одобрено постановление о выплате денежных поощрений педагогическим работникам, подготовившим победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников.

Размер денежных поощрений за подготовку призера всероссийской олимпиады составляет 150 тысяч рублей, за подготовку победителя – 250 тысяч рублей.

Такие премии присуждаются педагогам с 2016 года. За это время их обладателями стали 110 человек.

Напомним, по итогам прошлого учебного года чувашские школьники завоевали 21 призовое место, выдвинув таким образом Чувашию в десятку лучших регионов. Победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников готовили 26 педагогов.

На Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства среди учащихся средних специальных учебных заведений наши студенты заняли 3 призовых места.