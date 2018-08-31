Эстафета сквозь время и пространство

71 год тому назад — 1947 год

На снимке: команда Чувашского педагогического института, выигравшая переходящий приз «Красной Чувашии». Справа — тренер команды Людмила Панова. Фото А. Костина.

86 лет тому назад — 1932 год

16 сентября было опубликовано «Положение о пробеге на приз «Красной Чувашии», посвященном выполнению финплана по гор. Чебоксарам». Пробег должен был состояться 24 сентября в 4 часа дня.

«Физкульторганизации также должны готовиться к основной задаче пробега — это к мобилизации трудящихся масс на выполнение финплана. С этой целью в ФК коллективах сейчас же должно начаться изготовление лозунгов, плакатов, которые физкультурники должны нести на груди, на спинах. На старт физкультурники должны явиться с финансовыми рапортами своих предприятий».

«Маршрут пробега устанавливается следующий: старт — трибуны на Кр. площади. Далее участники мужского пробега бегут по ул. Розы Люксембург до «Дома Колхозника». Затем пробег идет следующим маршрутом: по берегу Волги, через бульвар — ул. Свердлова (бывш Мараткановская гора) — ул. Ленина — угол Ленинградской и ул. Ленина — Ленинградская (2 квартала) — поворот около рабфака — ул. Карла Маркса — Красн. площадь. Финиш около трибун же на Кр. площади.

Маршрут женского пробега: старт — трибуны на Кр. площади — далее улицей мимо Наркомфина до моста (на виду у трибун с Кр. площади), далее мимо театра, теамузтехникума, мимо Дома Колхозника, по ул. Чувашской до аптеки. Здесь поворот, и спуск по лестнице мимо сельхозинститута, по ул. Чернышевской мимо столовой № 1 и по улице Люксембург на Кр. площадь. Финиш около трибун на Красной площади».

Из-за плохой погоды 24 сентября пробег не состоялся и был перенесен на 30 сентября. Ход пробега транслировался по Чувашскому радио и снимался Чувашским отделением Союзкинохроники для киножурнала.

«Собирается публика. Над площадью протянуто полотнище: «Старт — финиш».

Маршрут не может похвастаться хорошим состоянием грунта. На дорогах грязь, но по тротуарам есть сухие полоски. За несколько минут до начала ударил неожиданный дождь. Сухие места покрываются блеском жидкой грязи. <…>

Судьи объявляют порядок забегов. Из здания Главсуда под звуки оркестра выходят 40 человек участников. Суетятся фотографы, оператор.

Команда стартера — и первый забег срывается с места. За ним другой, третий…

Маршрут нелегкий. Расстояние около трех километров. Ждут.

Но через 12 минут с улицы К. Маркса показываются первые фигуры бегунов. Впереди динамовцы — Новосельцев и Круглов. Белая лента финиша опоясывает груди бегунов. Время Новосельцева 12 мин. 09 сек. по разжиженной дождем улице — замечательное.

Круглов отстал немного — 12 мин. 14,5 сек. <…>

Объявляются результаты: первое место по праву завоевал I коллектив «Динамо». Ему присуждается переходящий приз — знамя газеты «Красная Чувашия».

Статуэтку — приз по женскому пробегу также получает «Динамо».

А. Студенецкий»

30 лет тому назад — 1988 год

Юбилейная, 50-я, эстафета пришлась на открытие XXIV Олимпийских игр в Сеуле, поэтому продолжалась два дня. В субботу, 17 сентября, на стадионе «Энергия» прошло красочное представление, а забеги стартовали 18 сентября, в воскресенье, в 11 часов. В них приняли участие и болгарские строители треста «Чебоксарболгарстрой», так что эстафета была международной. Представитель треста Виктория Манова рассказывает журналисту Н. Пейкову о подготовке:

«Мы пока «бросаем» пробный камень: выставим одну мужскую команду по шестой группе, поближе посмотрим и на сам пробег — что это такое? А на следующий год уже будем с собственным опытом».

Фото Б. Иванова: Эстафету передают болгарские бегуны.