От 9 до 12 лет за сбыт наркотических средств

Вступил в законную силу приговор Новочебоксарского городского суда в отношении 21 участника преступного сообщества (граждане России и Украины), осужденных за сбыт наркотических средств.

Установлено, что члены сообщества с декабря 2015 по октябрь 2016 года занимались незаконным сбытом синтетических наркотиков в Чебоксарах, Новочебоксарске и Канаше. Для конспирации общение между собой они вели через программы мгновенного обмена сообщениями, установленные на компьютеры и мобильные телефоны. Продажа наркотиков осуществлялась способом, исключающим визуальный контакт сбытчика и покупателя, работали через специально оборудованные тайники (закладки). Оплата вознаграждения за незаконный сбыт наркотиков производилась организаторами и участниками преступного сообщества через пиринговую платежную систему, использующую криптовалюту «биткойн».

Однако правоохранители вычислили сообщников, в рамках оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота было изъято более 5,5 кг синтетических наркотических средств, что эквивалентно более десяти тысячам разовых доз, подсчитало следствие. По приговору суда в зависимости от роли и участия в преступной деятельности подсудимым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 9 до 12 лет лишения свободы со штрафом от 500 до 800 тысяч рублей.

Осужденные обжаловали приговор по мотивам якобы неправильной квалификации их действий и суровости назначенного наказания. Однако Верховный суд республики оставил вердикт нижестоящей инстанции без изменения, сочтя его вполне обоснованным, сообщили в прокуратуре республики.

Недавно в Чебоксарах за незаконный сбыт синтетических наркотиков и покушение на оное также выслушали приговор двое молодых людей — 17 и 16 лет. Они по предварительному сговору между собой оборудовали восемь тайников со спайсом общей массой более 5 граммов, после чего были задержаны полицейскими. В ходе личного досмотра злоумышленников у них было обнаружено и изъято еще два пакетика с указанным наркотиком общей массой более 1,5 грамма. Молодые люди приговорены к условным срокам (4 и 3 года соответственно), сообщили в СУ СКР по Чувашии.

Вера Петрова