Поздравление полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича с Днем Республики

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем Республики!

Праздник, который вы отмечаете, символизирует силу нашей Великой России в единстве всех составляющих её регионов. Чувашия – важная и неотъемлемая часть большой страны – вносит значительный вклад в экономику, науку, культуру, развитие общественных институтов, сохраняя уважение к истории и верность народным традициям. Таланты и трудолюбие, целеустремлённость и горячая любовь жителей к родному краю являются залогом процветания этой благодатной земли.

Сегодня республика добивается успехов в развитии инновационного потенциала, открываются новые промышленные производства. Чувашия входит в десятку лидеров Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Большое внимание в Чувашии уделяется подрастающему поколению, открываются детские сады, школы. В республике заботятся о духовном развитии молодежи, о воспитании в юношах и девушках любви к своей Родине – Великой России. Активно развивается добровольческое движение, поддерживаются молодежные инициативы.

В мире и гармонии живут люди разных национальностей и вероисповеданий, что является одним из условий успешного развития региона.

От всей души поздравляю жителей Чувашии с Днем Республики, желаю мира и благополучия, новых достижений и успехов на благо Отечества!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич