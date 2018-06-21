Акатуй без границ. ФОТО

И везде он демонстрирует уважение к родным традициям и языку

Красочный праздник с древней историей Акатуй завершает свое шествие по стране. Гимн чувашей-землепашцев «Алран кайми…» (Сев и пашня вековечное дело наше…), можно сказать, уже прозвучал во всех регионах компактного проживания чувашей. Только за прошедшие выходные «свадьба плуга и земли» гуляла в Иркутской и Ульяновской областях, в республиках Татарстан и Чувашия.

Хотя время внесло коррективы в традиции Акатуя, это по-прежнему праздник, посвященный трудовым достижениям. Так, и на Дне Чебоксарского района (нынче его впервые провели в поселке Кугеси, ранее он проходил в различных сельских поселениях муниципалитета) главными героями стали хлеборобы, животноводы, механизаторы, руководители сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, а также те, кто вносит значительный вклад в сохранение чувашской культуры. Поздравляя их с праздником и вручая заслуженные награды, Глава республики Михаил Игнатьев заметил: «Низкий поклон всем, кто делает свое дело с честью и достоинством».

Нужно отметить, нынче «Алран кайми…» впервые прозвучал в Югре. Соплеменников из Ханты-Мансийска, Тюмени, Сургута и Сургутского района, Нижневартовска, Лянтора, Нефтеюганского района, Башкортостана, Муравленко, Нижегородской области, а также Чувашии Акатуй собрал 11 июня в Нефтеюганске. И, как отмечают местные СМИ, «яркий красочный праздник продемонстрировал уважение и бережное отношение чувашей к родным традициям и языку».

Ну а завершающим череду традиционных весенних народных гуляний станет Всечувашский Акатуй в столице Чувашии. Он нынче в шестой раз пройдет в Чебоксарах в рамках Дня республики. Как рассказали в Министерстве культуры, демонстрировать уважение к родной культуре нынче приедут 23 коллектива из Башкортостана, Татарстана, Марий Эл, Иркутской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Тюменской, Ульяновской, Самарской, Челябинской областей, Красноярского края, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Республики Беларусь. «Праздник плуга» запланирован на 23 июня на Красной площади. Официальное открытие праздника состоится в 12.00, а до этого (с 11.00) гости Акатуя смогут ознакомиться с творчеством более 30 ведущих детских коллективов республики.

Фото Олега Мальцева: На Акатуе Чебоксарского района футбольная тема тоже нашла свое отражение. Лапсарское сельское поселение рядом со своим импровизированным подворьем устроило мини-футбольное поле. Его героем стал юный спортсмен Дмитрий Потапов.