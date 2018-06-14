Обновленное министерство обрело руководителя

Министром цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии назначен Михаил Анисимов. Соответствующий указ вчера подписал Глава республики Михаил Игнатьев.

Новый министр в 1995 году окончил ЧГПИ имени И.Я. Яковлева по специальности «Математика, информатика и вычислительная техника». Является кандидатом педагогических наук. Трудовую деятельность начал в 1994 году учителем математики и основ информатики и вычислительной техники средней школы № 51 г. Чебоксары. Затем работал заведующим информационным центром упомянутого вуза, директором Республиканского центра дистанционного обучения, директором БУ «Медицинский информационный центр» Минздрава Чувашии, директором БУ «Центр информационных технологий» Мининформполитики Чувашии.

В феврале 2017 года Михаил Анисимов был назначен заместителем министра информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики. А после того, как месяц назад руководитель этого министерства был переведен на должность министра образования Чувашии, являлся временно исполняющим обязанности министра информационной политики и массовых коммуникаций.

Напомним, что в конце мая наименование министерства было усилено именно словосочетанием «цифровое развитие».