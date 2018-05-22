Улица Карла Маркса

г. Чебоксары, 1934 и 2018 годы

Классической городской окраиной выглядела почти восемьдесят пять лет назад центральная городская улица. Парадоксально, но она действительно была одновременно и окраиной города. Стройки советского центра тогда только начинались. Именно в 1934 году было принято решение об асфальтировании центральных улиц, до этого все они были в лучшем случае мощеными, а так — грунтовая дорога и гужевой транспорт. Асфальтировать же начали лишь несколько лет спустя.

Деревянные дома справа и слева?— это Рабочий поселок, где стоят и обычные деревенские дома, и сборно-щитовые кооперативные, в один и два этажа, которые строились тогда вверх от нынешней площади Республики (улица, шедшая перпендикулярно центральной, так и называется?— Кооперативная). И тогда даже сами строители, возводившие первые знаковые здания в советских Чебоксарах, не считали это место не то что центром, а даже городом вообще.

Вот письмо рабочего Никитина в «Красную Чувашию» (с 1953 года?— «Советская Чувашия») от 4 октября 1934 года под названием «Откройте хлебный ларек в рабочем поселке»:

На старой фотографии из сегодняшних зданий можно увидеть, вернее, даже лишь угадать силуэт только одного. Сейчас это Музей чувашской вышивки. А в то время?— педагогический институт. Ну а белая курица здесь гуляет на месте нынешнего Дома торговли.

Впрочем, лучше все же посмотреть, как сегодня выглядит город на этом оживленном пятачке.

Фото из архива, реставрация и ретушь Владимира Трофимова

* Отмеченные звездочкой здания сохранились до наших дней в первоначальном или перестроенном виде

Рубрика «История в фотографиях» выходит в рамках проекта «Моя Чувашия — вместе строить, вместе жить!», посвященного подготовке к празднованию 550–летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области, популяризации знаний об истории и сегодняшнем дне родного края и выпускаемого при поддержке Мининформполитики Чувашии.