Выпускники Чувашии попрощаются со школой

Звенит звонок не на урок

Вот-вот завершится учебный год, и вновь в эти майские дни можно будет увидеть нарядных школьниц с накрахмаленными воротничками, белоснежными фартуками и бантами, что уже давно стало доброй традицией среди выпускниц российских школ.

Уже завтра в некоторых образовательных учреждениях Чувашии пройдут «Последние звонки» — в Аликовском, Батыревском, Вурнарском, Красноармейском, Моргаушском, Цивильском, Яльчикском и других районах республики. Всего же в течение этой недели со школой попрощаются более 5800 одиннадцатиклассников. Как и часть учеников девятых классов, планирующих далее поступать в колледжи и техникумы. К слову, аттестат о неполном среднем образовании нынче получают более 11200 юношей и девушек.

«Последний звонок» для 6770 чебоксарских выпускников одиннадцатого и девятого классов прозвенит 24 и 25 мая, сообщили в Управлении образования города. В 10 утра в школах пройдут торжественные линейки. В зависимости от погоды часть старшеклассников собирается прогуляться с классом по столице республики. Более чем в двух десятках школ Чебоксар запланированы выезды на базы отдыха и в санатории, а также в детские оздоровительные лагеря.

Теплые и душевные праздники, посвященные прощанию со школой, пройдут и в других городах и районах республики. Между тем в Алатыре 24 мая на площади перед зданием администрации состоится грандиозный общегородской бал выпускников. В школьном вальсе закружатся не только ученики, но и их учителя и родители.

КСТАТИ

Чтобы не подавать плохой пример

С целью обеспечения безопасности детей в период проведения праздников будет организовано дежурство сотрудников УМВД России по городу Чебоксары, родителей и учителей. Сотрудниками ГИБДД будет проверен автотранспорт в период перевозки обучающихся на различные мероприятия.

Кроме того, на время проведения «Последних звонков» в соответствии с постановлением Кабмина республики от 14 ноября 2012 г. № 481 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Чувашской Республики» будет действовать запрет на продажу любого алкоголя, в том числе пива и пивных напитков. Соответствующие распоряжения приняты в муниципалитетах республики.

Как разъяснили в администрации Чебоксар, за нарушения предприятиями торговли табу на продажу алкоголя 24 и 25 мая предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, возможно, даже с конфискацией спиртосодержащей продукции.