Театр с гимном и фирменным шарфиком

ТЮЗ имени Михаила Сеспеля отметил юбилей

Вслед за Чувашским и Русским драматическими театрами свой юбилей отметил и Театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля. Правда, ему пока чуть меньше, чем «взрослым» театрам, но 85 лет — возраст тоже весьма солидный. К тому же это первая круглая дата театра, которую коллектив отметил в собственном доме.

В праздничном вечере приняла участие вице-премьер — министр финансов Чувашии Светлана Енилина, которая выразила коллективу благодарность «за огромный вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, за инициативность и успешное введение инноваций». Театр похвалили за активную грантовую деятельность и представление республики на различных фестивалях. Юбилярам были вручены приветственный адрес от Главы Чувашии Михаила Игнатьева и государственные награды, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» артисту Василию Павлову.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Константин Яковлев порадовался вместе со всеми, что театр для молодежи по всем показателям демонстрирует высокие результаты, «объединяя вокруг себя лучшие творческие силы республики», и вручил Иосифу Дмитриеву нагрудный знак Минкультуры Чувашии «За достижения в культуре». Этот знак учрежден совсем недавно, летом прошлого года, и вслед за ветеранами сцены в Чувашском драматическом театре имени Константина Иванова им наградили и главного режиссера ТЮЗа имени Михаила Сеспеля.

…Чувашский ТЮЗ создавали удивительные люди. Эдвин Фейертаг и Маргарита Фигнер были ленинградскими режиссерами и педагогами, именно они и воспитали первых артистов театра-юбиляра. Основой театра для детей и юношества в республике стал специальный актерский набор при Чувашском музыкально-театральном техникуме, с которым они работали. А первый спектакль, который состоялся 3 апреля 1933 года, символично назывался «Молодой пласт».

Праздник 85-летия театра проходит в течение всего театрального сезона. Непосредственно в день рождения театра в Чувашском национальном музее открылась выставка «Чувашский государственный театр юного зрителя: 85 лет на сцене и в закулисье». 8 апреля в ТЮЗе прошел детский праздник «С днем рождения, театр!», кульминацией же празднеств стал этот юбилейный вечер.

Тюзовцев поздравили коллеги из Марий Эл, Башкортостана и Якутии, а концертная программа собрала выступления знаменитых чувашских коллективов: «Эревет», «Уяв», «Сявал», «Сеспель». И всем гостям хозяева вечера вручали на память «сеспелевские» шарфы, специально придуманные и изготовленные как символический подарок, знак отмеченности театром и сопричастности к его достижениям.

Да и сам театр не сидел в стороне нарядным именинником — показал отрывки из своих лучших спектаклей.

Фото ТЮЗа имени М. Сеспеля

В финале все пели гимн ТЮЗа имени Михаила Сеспеля «Театр йыхрав?», написанный на стихи Юрия Семендера.