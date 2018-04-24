СЕРГЕЙ АКСЕНОВ, Глава Республики Крым

«Промышленный потенциал Чувашии активно используется практически всеми государственными предприятиями полуострова. Результатом активного взаимодействия регионов является ежегодная положительная динамика товарооборота. Так, по итогам 2017 года товарооборот между Чувашией и Республикой Крым составил 385 млн рублей, что выше уровня 2016 года почти на 20%. Сила нашей страны — в плотном взаимодействии регионов. Уверен, что сложившиеся личные дружеские контакты помогут нашим предприятиям развивать партнерские отношения. Для наших предприятий — это новое окно возможностей заработать репутацию на внутреннем рынке, освоить ниши, которые когда-то были заняты зарубежными предприятиями».