В честь патриарха

25 апреля исполнится 170 лет со дня рождения просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. По традиции эта дата отмечается и как День чувашского языка.

Праздновать юбилей патриарха начали задолго до его официального дня рождения — торжественные вечера в честь И.Я. Яковлева уже прошли в Татарстане и Ульяновской области (подробности — в одном из следующих номеров «СЧ»). В Чувашии основные события намечены на вторник и среду. На торжества, приуроченные к 170-летию со дня рождения народного просветителя и создателя нового чувашского алфавита, приедут представители 14 городов и регионов страны — от Санкт-Петербурга до Томской области и Хакасии. Во время Яковлевских дней в Чебоксарах пройдут круглые столы, посвященные развитию чувашской культуры, выставки, флешмобы, семинары для библиотекарей и учителей чувашского языка и литературы. А завершит двухдневную программу торжественный вечер в Чувашском государственном театре оперы и балета.

Отметит это событие и «СЧ». Накануне юбилея патриарха и Дня чувашского языка газета открывает рубрику «Шаги к чувашскому». Она для тех, кто хочет изучать язык, на котором говорили и великий просветитель, и автор «Нарспи», и один из первых космонавтов страны.