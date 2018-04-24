Не забыто наследие предков

На днях в Москве состоялся очный тур XIII Всероссийского конкурса на лучшую работу по русской истории «Наследие предков — молодым», а также торжественное подведение итогов конкурса.

В секции «История моей малой родины» второе место заняла ученица чебоксарской школы № 48 Екатерина Алексеева (научный руководитель — Галина Афанасьева), сообщает управление образования администрации столицы Чувашии.

Организаторами конкурса выступили журнал «Русская история», Федеральное агентство по образованию и Общероссийская общественная организация «Союз маркшейдеров России». В очном туре приняли участие 12 авторов, отобранных экспертным советом более чем из 150 участников из 79 регионов России, так что стать его призером весьма престижно. С 2008 года конкурс включен в правительственную программу поддержки талантливой молодежи.