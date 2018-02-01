Упал в колодец?

Днем 27 января в деревне Старое Шептахово Урмарского района, в колодце, сооруженном из бетонных колец, в воде нашли тело 45-летнего местного жителя.

По предварительным данным, мужчина упал туда, пытаясь набрать воду. По этому факту проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

Как следует из материалов проверки, накануне мужчина один пошел за водой к колодцу и пропал. Высота колодца над поверхностью земли — около метра, глубина — около 3,5 метра, был заполнен водой примерно на 3 метра.

В целях установления причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.