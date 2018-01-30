МИХАИЛ БАБИЧ, полпред Президента России в ПФО

«В Приволжском округе и во всей стране ситуация в пермской школе воспринята как очень серьезная трагедия. Такие вещи трудно предвосхитить, потому что это не какой-то, что называется, «внешний враг». Это изнутри. Это школьники, которые жили в благополучных семьях. Сейчас мы проводим глубочайший анализ этой ситуации и той, что произошла в Бурятии, чтобы понять, где и на каком этапе что-то сбоит. Есть вопросы, которые требуют нормативного регулирования, и эти предложения будут соответствующим образом внесены. Есть вопросы, которые требуют работы на местах: по работе пропускных пунктов, по системе учета детей, по более строгому подходу к пропускному режиму. Все эти моменты мы сейчас глубоко разбираем, чтобы в дальнейшем таких трагедий не допустить».