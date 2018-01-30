Без жалоб нет проверок?

Промышленный контрафакт не сдается

Десять лет назад АО «Завод «Чувашкабель» успешно реализовало проект производства силового кабеля стоимостью 10 млн евро. За это время предприятие рассчитывало окупить вложенные деньги, однако производство встало. «На рынке нас победил фальсификат», — сказал на заседании республиканской комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции президент — председатель совета директоров АО Владислав Иванов.

Трейдеры требуют удешевления продукции иной раз до 40% — контрафакт на рынке сбивает цену до такого, а то и более низкого уровня. Необходимо принимать буквально экстренные меры, ибо чуть ли не каждый строительный объект не застрахован от использования поддельного, а значит, небезопасного кабеля, убежден Владислав Иванов.

Глава республики Михаил Игнатьев напомнил, что в декабре прошлого года данный вопрос поднимался в Минпромторге России на совещании у министра Дениса Мантурова. Действительно, фальшивые провода — это повышенная угроза пожаров, снижение сроков эксплуатации электрооборудования. В итоге — ущерб для предпринимателей и государственных заказчиков. Настала необходимость закладывать более жесткие требования при составлении проектов и приемке объектов, а также ужесточать правовые и регламентные нормы.

В целом по промышленности в 2017 году контрафакта стало, правда, поменьше, констатировал вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Но ситуация все еще неблагополучная. «Вылавливались» фальшивые запчасти к чебоксарским тракторам, измерительное оборудование. Не редкость использование товарных знаков, присвоение чужих разработок и идей. Вот уже два года всплывают копии продукции Чебоксарского завода игрового оборудования. И даже — известного пивзавода на огромную сумму более 160 млн рублей.

290 пожаров произошло в республике в 2017 году из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования (33% от общего количества)

Предприятия, безусловно, всеми способами ужесточают защиту от подделок. Намечаются и более кардинальные меры. В заседании участвовал и выступил с докладом исполняющий обязанности генерального директора некоммерческого партнерства «Международная ассоциация «Электрокабель» Владимир Кашкин. Он представил проект документарного контроля безопасности кабельной продукции энергетического назначения, в котором Чувашия станет пилотным регионом.

До конца февраля будет составлено техзадание и разработаны методические рекомендации для внедрения входного контроля на объектах капстроительства. Проект предусматривает предварительную проверку сопроводительных документов закупаемой кабельной продукции. На заседании было подписано соглашение между Чувашией и Международной ассоциацией «Электрокабель» в сфере противодействия незаконному обороту кабельно-проводниковой продукции.

Республиканская комиссия, в свою очередь, в прошлом году направила в Минпромторг РФ и другие инстанции перечень предлагаемых мер по совершенствованию механизма контроля за перемещением товаров из-за границы и установлению единых нормативов качества товаров в различных законодательных документах.

По данным замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии Александра Ботина, в 2017 году почти в полтора раза возросло количество преступлений в данной сфере, выявленных правоохранителями. Это и защита интеллектуальной собственности, и незаконный оборот алкоголя и табачных изделий, и незаконное использование чужого товарного знака, и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности. В частности, пресечена деятельность одного субъекта, огромными партиями торговавшего откровенно контрафактным алкоголем. Из оборота изъято около 50 тыс. литров фальшивки.

Обращения предприятий в органы по фактам нарушений в этой сфере не редкость. Но иные пострадавшие остаются ни с чем, не имея должным образом оформленных прав на интеллектуальную собственность либо товарный знак, отметил Ботин. Тем не менее в минувшем году было выявлено более 60 правонарушений в использовании средств индивидуализации товаров, нарушении авторских прав. Наиболее уязвимыми для контрафакта, по данным правоохранителя, являются сферы аудиовизуальной продукции, программного обеспечения и, конечно, алкоголя, изготовления аксессуаров известных брендов.

Александр Ботин предложил создать Единый республиканский реестр товарных знаков и патентов предприятий, чтобы правоохранительные органы могли эффективнее защищать права местных правообладателей.

«При видимом росте сельхозпроизводства важной задачей на ближайшие годы станет дальнейшее наращивание производственных мощностей в перерабатывающей отрасли, выход на рынки с новыми продуктами под брендом «Здоровое питание».

(Из Послания Главы Чувашии Государственному Совету на 2018 год)

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Фальсификат не минует и рынок молочной продукции. Как рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская, к ним поступила информация от коллег из соседних регионов о выявлении фальсифицированной — с указанием завышенной жирности — молочной продукции производства нескольких предприятий Чувашии. Председатель Госсовета республики Валерий Филимонов в этой связи поднял вопрос о качестве сухого молока, используемого в переработке. Оказалось, что Управление Роспотребназора по Чувашии не вправе провести проверку сомнительного субъекта по обращению даже республиканской «антиконтрафактной» комиссии, для этого нужна жалоба на конкретный факт подделки, сказала Луговская. Да еще требуется согласование с прокуратурой…

Заместитель прокурора республики Александр Григорьев доложил о проверках на молочном рынке по просьбе Минсельхоза республики. В свою очередь вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов отметил, что местные молокозаводы СОМ практически не используют, в дело порошок пускают в основном крупные транснациональные компании. В результате местного сырого молока закупается меньше, на полках немало продукции ненатурального качества.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что нам надо развивать бренд «Здоровое питание», о чем он говорил в своем Послании. Когда обнаруживаются такие нарушения, надо действовать и незамедлительно, и эффективно, сказал Глава республики.