Вопросы о самом главном

Все обращения взяты на контроль

В Чувашии подведены предварительные итоги Единого информационного дня, состоявшегося 23 января.

Руководители органов власти Чувашии провели встречи с населением и трудовыми коллективами во всех районах и городах республики. Главной темой стало обсуждение Послания Главы Чувашии Государственному Совету.

В рамках Единого информдня руководителями и членами информационных групп проведено 393 встречи, в которых приняли участие порядка 13,7 тысячи жителей республики.

Более 250 человек обратились к руководителям органов власти по личным вопросам. В обращениях граждан были обозначены проблемы, от которых зависит качество жизни людей или ситуация в населенных пунктах. В частности, были затронуты вопросы ценовой ситуации на молочном рынке республики, оказания медицинской помощи, ремонта автомобильных дорог. Все обращения взяты на контроль руководством республики, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.