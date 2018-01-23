В Чувашии инфляция достигла исторического минимума

Сирот все меньше, инфляция — на минимуме

В республике продолжают подводить итоги прошедшего года. На этот раз на планерке у Главы Чувашии говорили об инфляции. Свою оценку дал заместитель председателя Кабмина Чувашии — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин.

Так, за 2017 год инфляция в регионе составила 1,4 проц., достигнув исторического минимума; в целом по России она равна 2,5 проц. Неплохая позиция у республики по индексу потребительских цен на товары и услуги (третье место среди регионов ПФО) и по продовольственным товарам (второе место). Также удалось сохранить достаточно низкие цены на социально значимые товары: в их числе, к примеру, плодоовощные культуры, сахар, гречка. На стоимость продуктов, прежде всего, повлияло развитие конкуренции — это организованная выездная торговля, работа сетей фермерских хозяйств, тематические ярмарки…

В качестве задачи на 2018 год министр обозначил дальнейшее сдерживание роста цен. А на вопрос Главы республики о прогнозируемой на текущий год инфляции обозначил 2,5 проц. На удивленное уточнение Игнатьева пояснил: «Постараемся, конечно, и ниже, но пока 2,5 прогнозирую».

«Мы недорабатываем с федеральными сетями», — признал трудности сотрудничества заместитель председателя Кабмина Чувашии — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Напомнив об известном снижении закупочных цен на молоко, он посетовал — на полках магазинов этого снижения не видно, цена не уменьшилась даже на рубль. Затем предложил — нужно проводить молочные ярмарки, такие как организованная недавно в Шихазанах Канашского района. Некоторые производители умудрялись продавать там молоко по хорошей цене — шестьдесят рублей за полтора литра. Этот продукт — социально значимый товар, напомнил Михаил Игнатьев и наказал следить помимо цены и за его качеством.

Доклад о работе органов опеки и попечительства по профилактике сиротства и устройству детей в семьи сделал врио министра образования и молодежной политики Сергей Кудряшов. По его словам, количество сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в регионе ежегодно сокращается. Сегодня в региональной базе данных учтено 124 ребенка, в основном это дети с ограниченными возможностями здоровья. В то же время, добавил Кудряшов, растет «повторное» сиротство — в прошлом году, к сожалению, были возвращены в госучреждения 47 детей.

Выслушав Кудряшова, Глава Чувашии сделал акцент несколько на ином и попросил министра здравоохранения Владимира Викторова объяснить по пунктам причины сразу нескольких фактов младенческой смертности в республике. Тот почти на каждом случае остановился отдельно: в одном из случаев виноваты родители — любители выпить, в другом — врожденная болезнь ребенка…

Не могли не поднять на планерке и тему насилия в школах. «Эта зараза не должна распространиться в нашем обществе», — подчеркнул Михаил Игнатьев, предлагая ответственным лицам отчитаться о проделанной и планируемой работе. Говорили о проведенных в образовательных учреждениях собраниях, необходимости оборудования школ металлодетекторами, тревожными кнопками… Звучали идеи о том, что главное все же — не оснащение, а работа с учениками, родительским сообществом. «Нужно везде провести внезапные проверки», — дал поручение Глава Чувашии.