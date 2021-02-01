Деньги на приобретение жилья для сирот используются неэффективно

В Янтиковском районе только после вмешательства прокуратуры молодому человеку предоставлена благоустроенная квартира. В 2014 году он был поставлен на учет как нуждающийся в улучшении жилищных условий. Однако в нарушение требований действующего законодательства длительное время жилье сироте не предоставляли. А другой жилплощади в собственности или в пользовании молодого человека не было.

Прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении районной администрации предоставить ему благоустроенную квартиру. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.

К сожалению, это далеко не единичный случай, когда сироты годами ждут поддержки от государства, которое, кстати, деньги-то на сиротское жилье выделяет, и немалые. Об этом недавно говорили на межведомственном совещании, которое провели Главный федеральный инспектор по Чувашии Геннадий Федоров и руководитель регионального Следственного управления СК России Александр Полтинин. В обсуждении «сиротской» темы участвовали заместители председателя Кабмина республики Алла Салаева, Дмитрий Краснов и Павел Данилов, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, правоохранители. А это говорит о том, что обеспечение жильем сирот, оставшихся без попечения родителей, остается весьма актуальной темой.

СПРАВКА «СЧ» Только в Чебоксарах, по данным прокуратуры, на учете в качестве нуждающихся более 700 сирот, оставшихся без попечения родителей.

На совещании озвучено, что в прошлом году на приобретение жилья для сирот нашей республике из федерального бюджета было выделено 225,6 млн рублей, что в два раза больше суммарно выделенных за 2018 и 2019 годы. С учетом средств федерального и регионального бюджетов для приобретения 330 жилых помещений для детей-сирот в распоряжении органов исполнительной власти и местного самоуправления имелось 383 млн рублей.

Однако по итогам 2020 года приобретено лишь 245 помещений, остались неосвоенными более 115 млн рублей, из них деньги федерального бюджета в размере 22,4 млн рублей. С сожалением констатировалось: уровень освоения средств в минувшем году стал самым низким за последние несколько лет и составил 69,8 процента.

В том же году по факту нарушения прав детей-сирот на обеспечение их жильем СУ СКР по Чувашии возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), которое в настоящее время расследуется.

И сертификаты, и льготная ипотека

Прокуратура и следственное управление неоднократно обращались во властные структуры республики с предложениями принять меры и устранить факторы, которые затрудняют приобретение жилья.

В частности, анализировались причины, по которым в прошлом году не было предоставлено жилье детям-сиротам в Чебоксарах. По этому вопросу отчитались руководитель Минстроя Александр Героев, глава администрации города Алексей Ладыков, заместитель министра финансов Павел Иванов. А чуть ранее на заседании межведомственной рабочей группы в прокуратуре города прозвучало, что в течение почти всего 2020 года «какие-либо контракты на приобретение либо строительство жилья для сирот городской администрацией не заключались».

После внесенного в октябре прокурорского представления в адрес главы администрации было заключено три муниципальных контракта на приобретение 48 квартир для сирот путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Срок передачи этих квартир предусмотрен не позднее 15 декабря нынешнего года. Недавно (уже после совещания) появилась и более обнадеживающая информация — по словам Алексея Ладыкова, с одним из застройщиков есть договоренность о проектировании в Чебоксарах дома, один из подъездов которого (ориентировочно 120 квартир) предусмотрят для сирот.

В Чувашии используется пока один вид обеспечения жильем детей-сирот — предоставление им жилых помещений специализированного жилищного фонда по договору найма. В связи с этим руководитель регионального СУ СКР Александр Полтинин на совещании с участием представителей государственной власти предложил рассмотреть возможность применения альтернативных вариантов. Например, выдавать сиротам жилищные сертификаты, использовать льготное ипотечное кредитование и другие виды обеспечения жильем, которые успешно реализуются в других регионах России.

При этом Александр Полтинин отметил, что сироты, допрошенные в качестве потерпевших по вышеупомянутому уголовному делу, считают выделение жилищных сертификатов единственным эффективным способом восстановления их нарушенных прав. Эти предложения следственное управление внесет Главе Чувашской Республики. Также будут разработаны дополнительные мероприятия, направленные на реализацию федеральной политики в сфере реализации прав детей-сирот на обеспечение бесплатным жильем.

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