В Чебоксарах еще двое детей-сирот получили ключи от новых квартир

Они приобретены в рамках государственной программы «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем». Поздравить новоселов в микрорайон «Солнечный» приехали глава администрации Чебоксар Денис Спирин и прокурор города Александр Шабалкин.

В этом году в районные администрации столицы Чувашии для предоставления детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей, уже переданы ключи от 21 квартиры. Две из них — однокомнатные, площадью 34 кв. м — теперь принадлежат новоселам Александру Иванову и Марии Пудейкиной с дочерью.

На сегодняшний день в Чебоксарах почти 850 сирот, не обеспеченных жильем. Всего в этом году в Чебоксарах новое жилье должны получить 170 человек, относящихся к этой категории лиц. До конца января планируется передать еще 40 квартир, а в декабре текущего года — около 109. Общий объем выделенных средств на приобретение квартир для этой категории жителей Чувашии составит 325 млн рублей, чуть больше 162 млн рублей из которых предназначены для столицы. Аукцион на покупку еще 89 квартир объявят в ближайшие дни.

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Также по программе «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» в Чебоксарах были отремонтированы две квартиры детей-сирот. Стоимость работ составила около 699 тысяч рублей. В текущем году запланирован ремонт в четырех квартирах по проспектам Мира и 9-й Пятилетки и по улицам Яноушека и Социалистической. На эти цели планируется направить около 1,8 млн рублей.