Елка, украшенная детскими мечтами

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

Исполнить их может каждый

В Новый год, пожалуй, самое волшебное время в году, так хочется верить в чудо… И чудеса действительно происходят — по крайней мере, на «Елке желаний». Так называется новогодняя всероссийская благотворительная акция проекта «Мечтай со мной» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
В нашей стране она проходит уже третий год и дарит радостные эмоции тем, кто в них особенно нуждается: детишкам с проблемами здоровья, из семей с низкими доходами или оставшимся без родителей. Добрую традицию каждый год поддерживают и в Чувашии. Во вторник старт акции в республике в театре оперы и балета дал Глава Чувашии Олег Николаев.

В прошлом году благодаря Олегу Николаеву исполнились мечты 12-летнего Вани, мечтавшего побывать в кабине машиниста поезда, и 14-летней Маши, которая покаталась на лошадях.

Несколько десятков красных елочных шаров с мечтами ребят со всей Чувашии украсили огромную зеленую красавицу в театральном фойе. А «волшебниками», которые пообещали обязательно их исполнить, стали члены республиканского правительства, руководители Чебоксар и Новочебоксарска, представители крупных предприятий, бизнеса и некоммерческих организаций. Первым открытки с детскими пожеланиями с новогодней елки снял Олег Николаев. Трехлетний Ярослав Котляров загадал семейную фотосессию, а Даниил Яковлев мечтает полетать на самолете и побывать в кабине пилота. Подарки ребят ждут уже очень скоро — руководитель республики дал обещание исполнить пожелания ребят в самое ближайшее время.
«Очень здорово, что есть такая акция, которая из года в год набирает обороты, и каждый из нас может почувствовать себя Дедом Морозом и порадовать ребенка. Мне кажется, от этого мы сами становимся богаче духовно и эмоционально», — поделился впечатлениями Олег Николаев.

  

  

Кстати, одну детскую мечту недавно ему уже посчастливилось осуществить. В день старта всероссийской акции, 15 ноября, в Москве руководителю республики выпала первая «снежинка» с мечтой. Четырехлетний Рома Кожевников из Чебоксар загадал получить на Новый год управляемую железную дорогу. Желание мальчика уже сбылось. В начале декабря на встрече в библиотеке имени В. Чаплиной с семьей мальчика Глава республики подарил Роме заветный мини-городок с рельсами и составами, мечту любого мальчишки.
Счастлив был порадовать ребят и председатель Государственного Совета Чувашии Леонид Черкесов. Ему предстоит исполнить мечту 17-летней Вики Зотовой, мечтающей о многофункциональном устройстве, и 14-летнего Артема Козлова — ему хочется компьютер. «Завтра-послезавтра сделаем», — откликнулся Леонид Ильич.
Роли добрых фей и волшебников примерили также все члены республиканского Кабинета министров — они по очереди подходили к елке и выбирали «игрушки» с новогоднего дерева. Кому-то выпало раздобыть куклу, кому-то — железную дорогу, планшет, фигурку декоративного Деда Мороза. Непростая задачка у министра сельского хозяйства Сергея Артамонова: он исполнит мечту мальчика Ромы о микроскопе («здесь все понятно») и желание школьника Евгения — двигатель Стирлинга («думаю, решим»).
…Платье, сани для следж-хоккея, велосипед, интерактивный робот, гитара, фитнес-браслет, телефон, сборник сказок — взрослые обязались выполнить все пожелания ребят. Так что к концу мероприятия на елке не осталось ни одного шарика… Впрочем, на этом детские мечты не закончились. В ближайшее время планируется «раздать» новые пожелания ребятишек из Чувашии.
Стать для кого-то волшебником, кстати, может каждый. Время для этого еще есть. Как рассказали в Центре молодежных инициатив, координирующем акцию в Чувашии, для этого достаточно зайти на портал «Елкажеланий.рф» и нажать на кнопку «исполнить желание». И тогда мечта каждого ребенка обязательно сбудется.

Юлия Аланова, директор Центра молодежных инициатив:

«Заявки для участия во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» принимались на сайте «Елкажеланий.рф» с 15 ноября по 11 декабря. Желание могло быть любым. У нас были совершенно волшебные желания: ребята ездили в Сочи, купались в дельфинарии с дельфинами, сидели в кресле машиниста поезда… Ну и само собой — дети любят гаджеты. В списке и телефоны, и планшеты, и айфоны, и ноутбуки… Мы очень благодарны, что откликнулось так много желающих поучаствовать в этой акции — весь Кабинет министров, руководители предприятий, банков, общественные деятели. Приятно, что с каждым годом исполненных желаний все больше. В прошлом году было претворено в жизнь 84 желания ребенка из Чувашии.

 

 

Фото Максима Васильева и cap.ru

Опубликовано: 22 декабря 2021 г.


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Один Ответ

  1. ХВОЙНЫЕ ЛЕСА

    «В лесу родилась ёлочка,
    вот там пусть и живёт!»
    Нам не нужна метёлочка,
    как старый год пройдёт.

    Пусть каждый год: нарядная,
    в лесу всегда растёт,
    для глаз краса отрадная,
    с метелью песнь поёт,
    весной и летом стройная,
    и осенью мила,
    зелёная, колючая,
    приветливой была

    Мы в гости к нашей ёлочке
    приходим круглый год.
    в снегу как по верёвочке
    танцуем хоровод.

    Проходят годы стройные,
    как облака плывут.
    Нас окружают хвойные
    леса — в них ёлочки живут!

    Серёжа Сергеев, г.Чебоксары

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