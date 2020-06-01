В этом году 11 сирот из Моргаушского района получат квартиры

Ключи от собственного жилья уже получили на днях четыре уроженки Моргаушского района.

Так сложилось, что в детстве они остались без попечения родителей. Напомним, по закону, когда детям-сиротам исполняется 18 лет, они должны получить квартиру от государства. Региональные власти выделяют ее из специального жилищного фонда, правда дети-сироты получают ее не всегда сразу, в порядке очереди. Бывает, что ждать приходится годами.

Две сестры, родом из Ильинского сельского поселения, Ольга и Анастасия очень обрадовались долгожданному подарку. Ключи им в торжественной обстановке, конечно же, с соблюдением всех мер безопасности, вручил глава администрации района Ростислав Тимофеев.

Девушкам выделили двухкомнатные квартиры в одном доме. «Как здорово, что мы с сестрой будем жить по соседству», — поделилась радостью Ольга. «Главное — свое жилье, не съемное», — призналась Анастасия. Сестры уже и сами молодые мамы, одна живет в Чебоксарском районе, вторая снимает квартиру в Чебоксарах. Есть у них еще младшие брат и сестра, которые тоже в будущем получат такую же поддержку.

Ключи вручили еще двум уроженкам района. К слову, одной из них пришлось ждать своей очереди 10 лет. Чтобы ускорить процесс, за помощью пришлось обратиться в прокуратуру. Совместно с администрацией района вопрос был решен, и девушке выделили жилье.

По словам Ростислава Тимофеева, в ближайшее время ключи получит еще одна семья. Всего же в этом году квартиры выделят 11 детям-сиротам. На эти цели из республиканского и федерального бюджетов направлено 11 млн 155 тыс. рублей. Отметим, через пять лет получатели квартир смогут приватизировать их и стать собственниками. На сегодня в районном списке 56 детей-сирот, которым полагается жилье от государства. У 41-го из них уже наступило такое право. Будем надеяться, администрации Моргаушского района удастся поскорее обеспечить детей-сирот положенными по закону квартирами.

Фото cap.ru: С волнением обладательницы нового жилья открывали свои квартиры, осматривали их, благодарили за поддержку.