Социальные выплаты для сирот как альтернатива получению жилья

Как уже сообщала «Советская Чувашия», на днях Кабинет министров республики рассмотрел проект изменений в ряд законов для расширения форм обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В частности, предлагается установить альтернативную меру государственной поддержки по обеспечению сирот жильем — социальную выплату. Претенденты на ее получение должны быть от 23 лет и старше, не иметь судимости (неснятой и непогашенной), быть дееспособными, учитывается также непрерывная трудовая деятельность.

Для определения размера социальной выплаты устанавливаются расчетная площадь жилого помещения в размере 33 квадратных метров на сироту и средняя рыночная стоимость одного квадратного метра, которая ежеквартально устанавливается Минстроем России для Чувашии. На второй квартал этого года она составляет 39486 рублей. Соответственно, размер социальной выплаты может составить 1 миллион 303 тысячи 38 рублей.

При покупке жилья с использованием соцвыплаты сирота вправе задействовать собственные и заемные средства, а также средства иных мер государственной поддержки — например, материнский капитал или ипотеку. Социальную выплату можно будет направить как на покупку готового жилья, так и на его «долевое» строительство. Вместе с тем запрещается приобретать жилье в аварийных домах, а также у близких родственников — супругов, дедушек и бабушек, усыновителей (бывших родителей).

ДОСЬЕ «СЧ» Сейчас в Чувашии в улучшении жилищных условий нуждаются около 1,4 тысячи детей-сирот. В 2021 году на эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 356,5 млн рублей, из них 74,3 млн — субсидия из федерального бюджета.

Напомним, в этом году вопрос обеспечения детей-сирот жильем поднимался не раз и на разных уровнях. В частности, пристальное внимание этой теме уделяет прокуратура республики, сообщая о каждом случае принятия мер по защите жилищных прав сирот, которые обращаются в надзорную инстанцию. А это происходит нередко. К примеру, прокуратура Красноармейского района установила, что местный житель из числа сирот остался без родительского попечения и состоял в списке граждан, подлежащих обеспечению благоустроенным жильем. Однако районная администрация не приобретала жилье для такой категории граждан. Пришлось прокуратуре через суд защищать жилищные права молодого человека. Сейчас иск находится на рассмотрении.

В этом же районе брат и сестра, оставшиеся без попечения родителей, более четырех лет назад были поставлены на учет как нуждающиеся в улучшении жилищных условий. И только благодаря вмешательству прокуратуры, обратившейся в суд, сироты получили благоустроенные квартиры. Надеемся, исковое заявление, что сейчас в суде, тоже будет удовлетворено.

То есть надзор за исполнением законодательства по части обеспечения детей-сирот жильем — одно из актуальных направлений деятельности чувашской прокуратуры. А нарушения по этой части допускаются нередко. К примеру, в Шемуршинском районе сироте предоставили жилье. Только оно было без санузла, не оборудовано системой горячего и холодного водоснабжения, что предусмотрено условиями контракта. В адрес главы администрации района внесено представление, в рамках рассмотрения которого принимаются меры по устранению допущенных нарушений закона. Также решается вопрос о направлении в следственный орган материалов для организации процессуальной проверки: нет ли в действиях приобретателей сиротского жилья состава преступления.

Кстати, под процессуальную проверку уже попала администрация Мариинско–Посадского района, будто бы приобретшая для сирот жилье по завышенной стоимости. В работе администрации Алатыря вскрыты нарушения закона при формировании списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем специализированного жилищного фонда, и отсутствие в учетных делах всех необходимых документов. Придется исправлять огрехи. А в администрации Шумерлинского района, как показала проверка, есть случаи, когда в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем, не включаются молодые люди, достигшие возраста 23 лет, когда нет контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, предоставленных сиротам по договорам социального найма.

Всего по результатам проверок исполнения законодательства о защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за прошлый год и три месяца нынешнего выявлено 348 нарушений, с целью устранения которых внесено 34 представления. По итогам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 18 должностных лиц, два проверочных материала направлены в правоохранительные органы.

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По данным Счетной палаты РФ, в 2021 году очередь из сирот, не обеспеченных жильем, достигла по стране 270 тысяч человек.