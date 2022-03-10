Двое детей-сирот получили ключи от квартир в Чебоксарах

День главы Чебоксар Олега Кортунова сегодня начался с приятного события. Вместе с депутатом городского Собрания Владиславом Григорьевым, депутатом Госсовета Чувашской Республики Дмитрием Арсютовым и главой администрации Калининского района Яковом Леонидовичем вручили ключи от новых благоустроенных квартир детям, оставшимся без попечения родителей.

Владельцами собственных квадратных метров сегодня стали две жительницы города Чебоксары. Квартиры, которые они получили, расположены в новом недавно построенном доме. В них сделан косметический ремонт, полностью оборудован санузел и имеется электрическая плита.

«Отмечу, что тема обеспечения жильём детей-сирот находится у нас на особом контроле и в числе приоритетных. В этом году на программу «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», по которой выдаются квартиры детям-сиротам и лицам из их числа, выделено более 162 млн. рублей. К концу года ожидаем передачу ключей от 109 квартир, также в ближайшее время будут объявлены аукционы на покупку ещё 89 квартир»

Новоселов поздравили и пожелали, чтобы эти квартиры стали им родным домом и новым светлым этапом в жизни. Пусть в этих домах всегда звучит детский смех, царит уют и тепло!