Кассир оказалась нечестной

В Красночетайском районе бывший кассир кредитного потребительского кооператива граждан, а ныне депутат Собрания депутатов Староатайского сельского поселения осуждена за присвоение денег.

Как установлено СУ СКР по Чувашии и судом, с декабря 2014 по ноябрь 2016 года в деревне Новые Атаи злоумышленница похитила около 800 тысяч рублей, вверенных ей как кассиру потребительского кооператива. В частности, 47-летняя женщина «прихватизировала» деньги под видом выдачи займов гражданам (которые их не получали) либо необоснованно изымала их из кассы. Суд приговорил ее к двум годам и 10 дням условного лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.