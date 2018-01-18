Красночетайцы гадали на Святки

Снегурочки гадали на Святки

КРАСНОЧЕТАЙСКИЙ РАЙОН. В канун старого Нового года вокруг главной елки села Красные Четаи прошел театрализованный парад Дедов Морозов и Снегурочек.

Сказочных героев тепло встречали зрители. Участники парада вместе с учащимися Красночетайской школы водили хороводы, пели песни, танцевали, проводили конкурсы и охотно участвовали в зимних забавах: играли в хоккей с метелками и в жмурки, катались на санках, перетягивали канат. Словом, повеселились сельчане на славу.

Успели красночетайцы и погадать на Святки, ворожили на счастливое будущее, удачу, высокий урожай. Снегурочки и девицы на выданье бросали валенки, чтобы угадать, с какой стороны придет суженый. Женихи и невесты запускали к зеркальцу, чашам с водой, деньгами и зерном живых петуха и курицу.

Говорят, птица, подошедшая к зеркалу, символизирует красоту и нежность будущего избранника или избранницы, к воде — склонность одного из супругов к пьянству, к зерну или деньгам — семейный достаток и благополучие.

Фото с сайта администрации Красночетайского района

В гаданиях «на суженого» домашние птицы — большие эксперты.