У заводчан каникулы короче

На ряде промышленных предприятий республики в этот раз было решено ограничиться лишь 2-3-дневным новогодним перерывом. Уже со 2 января на предприятиях «ЧЭАЗ», «ЭЛАРА», «ИЗВА», «ЧПО им. В.И. Чапаева» началась подготовительная работа к полноценной производственной деятельности. А на «Химпроме» и «Аурат-СВ» в силу технологической специфики производство вовсе не останавливалось.

Как отмечают в пресс-службе Минэкономразвития, это обусловлено большим числом контрактов у данных предприятий, срочностью выполнения взятых на себя обязательств и высокой степенью ответственности перед заказчиками, среди которых крупные предприятия энергетического и нефтегазового комплексов и Минобороны России. На полную мощность все ведущие предприятия республики заработали 9 января.

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Звание обязывает

В новый год многие предприниматели вступили в статусе победителей республиканских конкурсов «Лучший предприниматель Чувашии 2017 года» и «Открой свое дело».

Среди лучших малых предприятий — Фирма художественных промыслов «Паха т?р?», ООО «Энергия». По достоинству оценены и сельские бизнесмены — лучшими предпринимателями года стали, в частности, фермеры Валерий Кузнецов из Батыревского района и Олег Хлюкин из Шемуршинского. В отдельной номинации отмечены молодые наиболее успешные предприниматели.

В конкурсе «Открой свое дело» победителем оказалась группа учеников гимназии № 1 из Мариинского Посада с проектом «Этнический туризм «Уютная провинция». А Светлана Михопарова, студентка одного из чебоксарских вузов, представила лучший проект «Организация электронной площадки в целях реализации продукции малых аграрных хозяйств».

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За срыв госзаказа?— рублем

За невыполнение государственного либо муниципального заказа руководитель проштрафившегося учреждения теперь может быть наказан рублем. При первом нарушении — штрафом в размере до 1000 рублей, при повторном — до 30 тысяч рублей, чего раньше не было.

Данная норма предусмотрена поправками в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Наложение штрафов начинается по итогам 2017 года, напоминает пресс-служба Минфина республики. Причем к ответственности можно привлекать и в ситуациях, когда объемные показатели учреждением выполнены, а качественные — нет. Штраф за невыполнение задания, выданного на 2017 год, может быть наложен в течение 2018-2019 годов.

Подборку подготовил Вячеслав Иванов