Гололед оборвал жизнь ребенка

По скользкому льду…
В минувший вторник на проспекте Тракторостроителей гололед оборвал жизнь четырехмесячного ребенка.
По предварительным данным, женщина с сынишкой на руках шла в больницу. И не удержалась на скользком тротуаре. Падая, выронила малыша на обледеневший асфальт. Травма, которую он получил, оказалась несовместимой с жизнью, ребенок скончался на месте происшествия.
По этому факту СУ СКР по Чувашии проводит доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Безусловно, следователи проверят и деятельность коммунальных служб, ответственных за уборку улицы, все ли было сделано для того, чтобы обезопасить пешеходов от падения и травм при гололедице.
Один Ответ
Возле детской поликлиники на улице Ахазова, в сторону торгового центра «Московский», тоже вечный гололед!!! А в сторону ул. Университетской, такие колдобины и лед от заезда автомобилей, что мамочки переходят на другую сторону ул. Ахазова, Проверьте пожалуйста! Никому нет дела, до этого случая. Только любят с трибун зачитывать: сколько сделано по программе «Доступная среда», а фактически только показуха!!!