Гололед оборвал жизнь ребенка

По скользкому льду…

В минувший вторник на проспекте Тракторостроителей гололед оборвал жизнь четырехмесячного ребенка.

По предварительным данным, женщина с сынишкой на руках шла в больницу. И не удержалась на скользком тротуаре. Падая, выронила малыша на обледеневший асфальт. Травма, которую он получил, оказалась несовместимой с жизнью, ребенок скончался на месте происшествия.

По этому факту СУ СКР по Чувашии проводит доследственную проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Безусловно, следователи проверят и деятельность коммунальных служб, ответственных за уборку улицы, все ли было сделано для того, чтобы обезопасить пешеходов от падения и травм при гололедице.