«Исконно чувашская земля…»

В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ СЕЛА

Чувашский Акатуй был главным подарком селу Шняево Базарно-Карабулакского района Саратовской области, отмечающему нынче 325 лет со дня основания.

Как гласят архивные документы, Шняево основано в 1692 году отбывавшими трудовую повинность чувашами, отличившимися при постройке кораблей у Нижнего Новгорода. Им была пожалована грамота на поселение и использование земель в урочище реки Узы в Саратовской губернии царем Алексеем Михайловичем Романовым. 12 чувашских семей из трех сел Среднего Поволжья, а именно из села Убей Убейской волости, из села Акса Городищенской волости Буинского уезда Симбирской губернии и из села Малые Яльчики Алексеевской волости Тетюшского уезда Казанской губернии, под предводительством Миксина Иштубаева поселились возле речки на правом притоке Узы. Они же несли и караульную службу по охране окраин русского государства. Кроме того, эти крестьяне принадлежали Адмиралтейству, поэтому в их обязанности входила поставка корабельного леса для флота и посылка плотников для строительства кораблей.

Происхождение названия села местные жители связывают с тем, что в данных местах было много мошкары, так как село с трех сторон было окружено болотами, а с четвертой протекала речка с высоким левобережьем. По-чувашски место расположения поселения называли Ш?на й?ви — по-русски «Мушиное гнездо».

Как пишут саратовские СМИ, 90 процентов жителей села Шняево и сегодня чуваши: «Народность так давно осела на этих землях, что уже считает их исконными для себя». Это же на мероприятии в своей приветственной речи отметил и заместитель председателя правительства области Иван Кузьмин: «Праздник сегодня проходит на истинно коренной чувашской земле. И такое событие не дань моде. Наша губерния многонациональная. Соблюдение традиций, истоков, от которых идет вся история, — это важная составляющая жизни любого населения. Человек, не знающий историю, — сомнительное развитие будущего. Поэтому прекрасно, что Акатуй проходит в селе, которое отмечает 325-летний юбилей».

Торжество, по определению СМИ, получилось знатным. На него собрались гости из Чувашской Республики, Башкортостана, Ульяновской и Пензенской областей, а также из ближайших районов Саратовской: Балтайского, Петровского, Воскресенского и Новобурасского. Программа праздника была насыщенной — прогулки на лошадях, мастер-классы по различным видам народного творчества, выступления народных коллективов, угощения, спортивные игры и состязания. Гости были приятно удивлены национальной деревней с русским, чувашским, мордовским подворьями и самобытным началом Акатуя. Вот как его прокомментировала, в частности, областная интернет-газета «Четвертая власть»: «…сначала гостям показали важную мифологическую сценку: несколько человек пронесли плуг, за ними прошли девушки и парни, засевающие землю. Это действо символизирует, с одной стороны, полевые работы, а с другой?— круговорот, бесконечность жизни. Так, плуг в данном случае является мужским началом, а земля — женским».

Инициатором праздника выступила Саратовская чувашская национально-культурная автономия «Ентеш» (Земляк), которая нынче также отмечает небольшой юбилей — 20 лет со дня образования. По словам председателя общественной организации Сергея Васильева, Акатуй в Саратовской области празднуется уже давно, но в таком масштабе, как 29 июля нынешнего года, праздник отмечали впервые: «Делегации из Чувашии — как от руководства республики, так и от национального объединения региона. Нас также посетил первый вице-президент — председатель исполкома Чувашского национального конгресса Валерий Клементьев, долгие годы возглавлявший «Ентеш». Все это, а главное — широкое участие жителей Саратовской области и даже соседних регионов, сделало наш Акатуй уникальным праздником, на который смогли приехать и отдохнуть более трех с половиной тысяч человек».

Фото www.4vsar.ru: По переписи 2010 года в Саратовской области проживают 12,3 тыс. чувашей. В Базарно-Карабулакском районе три чувашские деревни – Шняево, Казанла, Белая Гора.