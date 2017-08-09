Михаил Бабич ознакомился с ходом дорожных работ в Канаше

8 августа полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич в Канаше ознакомился с ходом капитального ремонта автомобильной дороги ул. Ильича, включая устройство ливневой канализации.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Иванов доложил, что работы на объекте подрядная организация ООО «Рэмисс» начала еще в сентябре 2016 г. Муниципальным контрактом предусмотрен срок окончания работ 1 декабря 2017 г., но фактически работы выполнены уже более чем на 95 %, а сдача объекта ожидается уже в августе этого года. Так, уже уложен выравнивающий слой асфальта, укладывается асфальтобетонное покрытие на примыкании к автомобильной дороге, осуществляется благоустройство территории (озеленение, устройство остановочных пунктов и т.д.), производится нанесение разметки автомобильной дороги. Цена контракта составляет 59,9 млн рублей. Протяженность дороги – 1,328 км. Данная дорога, по словам руководителя Минтранса Чувашии, в городе вторая, которая имеет ливневую канализацию. При этом, первая асфальтированная дорога в Канаше появилась лишь в 60-х годах прошлого столетия.

Напомним, что протяженность улично-дорожной сети города Канаша составляет 96,0 км, из них 68,0 км автомобильные дороги с твердым покрытием. Министр также отметил, что в 2017 году общий объем средств, предусмотренных на дорожное хозяйство г. Канаш, составляет 306,7 млн рублей.

В рамках дорожной деятельности в Канаше ведется также строительство автомобильной дороги по ул. Машиностроителей (автодорога «Аниш»), протяженность которой составляет 4,364 км. Работы ведет подрядная организация ООО «Воддорстрой» с 5 июня 2017 г. Сегодня на объекте проведены подготовительные земельные работы, нанесен подстилающий слой основания дорожной одежды (песок, щебень), произведено устройство водопропускных труб. Цена контракта составляет 156 547 115 рублей. Данный объект представляет особую значимость для города, так как эта дорога будет являться объездной и будет связывать город с индустриальным парком. Кроме того, после ввода в эксплуатацию этой автодороги удастся разгрузить улично-дорожную сеть города и направить большегрузный транспорт в объезд, что позволит увеличить срок службы асфальтового покрытия городских дорог.

Министр отметил, что в 2017 году завершена реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Железнодорожная, включая пересечение с ул. 30 лет Победы на длину путепровода, (протяженность 1,658 км). Работы выполнены подрядчиком ООО «Воддорстрой» на сумму 2,9 млн рублей.

В своем выступлении Владимир Иванов остановился также на развитии благоустройства города Канаша. Представил проекты реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого планируется обустройство дворов и мест массового отдыха (парков), установка малых архитектурных форм, освещения. Руководитель ведомства доложил, что в Чувашии в текущем году планируется отремонтировать 200 дворовых территорий и 69 проездов к ним. На эти цели выделены средства из федерального, республиканского и местного бюджетов в сумме 205,3 млн руб. В частности, в городе Канаше в 2017 году планируется отремонтировать 33 двора и 11 проездов к дворовым территориям. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что помимо ремонта дворовых территорий, для жителей городов во дворах устанавливается спортивное оборудование.

В завершение Владимир Иванов рассказал о планах дорожных работ в г.Канаше — в городе в 2020 году на протяженности 1,520 км по пр. Ленина будет проведена реконструкция на сумму 159,2 миллиона рублей. Также 0,626 км автомобильной дороги по ул.К.Маркса ожидает капитальный ремонт (1 этап). Сметная стоимость составляет 67,244 миллиона рублей.

Кроме того, в Канаше Михаил Бабич ознакомился с ходом реализации программы «5 шагов благоустройства повседневности» и использования средств Фонда развития моногородов, которую представил Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.

Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики