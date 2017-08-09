Михаил Бабич и Михаил Игнатьев приняли участие в закладке капсулы нового комплекса Чувашского кадетского корпуса ПФО им. Героя Советского Союза А.В. Кочетова

8 августа в г. Чебоксары полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и Глава Чувашии Михаил Игнатьев приняли участие в торжественной церемонии закладки капсулы под Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова.

До начала торжественной церемонии Михаил Бабич в сопровождении Михаила Игнатьева ознакомился с инфраструктурой старого комплекса Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова.

Директор корпуса Татьяна Казакова рассказала, что в кадетском корпусе в 2016–2017 году обучались 218 детей. На конкурсной основе был проведен набор в 5-й класс, конкурс составил 2 человека на место. Ежегодно выпускники школы поступают в средние и высшие военные и морские учебные заведения. В 2016 году 6 кадет поступили в военные вузы, в 2017 году по предварительным данным – трое. Здание, в котором сейчас расположился корпус, старое, 1932 года постройки, конечно, кадеты, их родители и педагоги мечтают о новой современной школе.

В торжественном мероприятии на месте строительства нового корпуса приняли участие генеральный директор ПАО «Химпром» – группа компаний «Ренова» Сергей Науман, начальник отдела Дальней и Военно-транспортной авиации Военно-Воздушных Сил ВКС ВС РФ Александр Цылев, члены попечительского совета Чувашского кадетского корпуса, кадеты, их родители и ветераны.

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, Михаил Бабич отметил, что это шестой современный кадетский корпус, который создается в ПФО и будет оснащен по последнему слову техники, по последним образовательным методикам. «Это учебное заведение позволит давать ребятам самое современное, конкурентоспособное образование. Важно, что в стенах этого кадетского корпуса мы будем растить не только будущих военных, мы будем растить граждан нашей страны, патриотов, которые всю свою дальнейшую деятельность посвятят служению Отечеству на том поприще, которое они выберут», — отметил полномочный представитель Президента РФ в ПФО.

Он акцентировал также, что к решению строить новое здание подтолкнули неоднократные обращения родителей кадет. «Совместно с Главой республики Михаилом Васильевичем было принято решение не заниматься ремонтом, а с нуля построить новое современное здание, которое позволит решить комплексно вопросы образования, воспитания, спортивной подготовки», – подчеркнул Михаил Бабич и отметил, что вместе со строительством Чувашского кадетского корпуса будет проведено большое количество мероприятий по благоустройству территории всей парковой зоны. Парк станет одним из 15 городских объектов, которые войдут в федеральную программу по созданию комфортной городской среды.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, отмечая значимость Чувашского кадетского корпуса для воспитания молодого поколения, подчеркнул: «Мы строим будущее для наших детей!». Он поблагодарил Министра обороны Российской Федерации, генерала армии Сергея Шойгу, полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, генерального директора группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга за всемерное содействие в военно-патриотическом воспитании молодёжи Чувашии, подготовке молодых людей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и поддержку Чувашии в строительстве кадетского корпуса.

Михаил Игнатьев отметил, что тема военно-патриотического воспитания, любви к Родине, уважительного отношения к истории крайне актуальна. «В строительство кадетской школы и создание инфраструктуры будет вложено более 1 млрд рублей. Молодое поколение будет ценить и бережно относиться к тому, что будет здесь сделано. Эта территория будет самым излюбленным местом горожан», — подчеркнул он.

Генеральный директор ПАО «Химпром» – группа компаний «Ренова» Сергей Науман отметил, что группа компаний «Ренова» рада принять участие в столь масштабном проекте в Чувашии, так как понимает важность патриотического воспитания молодежи.

Начальник отдела Дальней и Военно-транспортной авиации Военно-Воздушных Сил ВКС ВС РФ Александр Цылев напомнил собравшимся о подвигах Героя Совесткого Союза Александра Васильевича Кочетова: «Он совершил 488 болевых вылетов, лично сбил 34 вражеских самолета. Своим поступком он сподвиг своих земляков на строительство боевых самолетов, необходимых для армии», – и выразил уверенность в том, что мальчишки, которые будут обучаться в этом кадетском корпусе, изберут своей профессией небо.

Выпускник Чувашского кадетского корпуса 2017 года Андрей Гаврилов огласил послание будущим кадетам: «Именно сегодня, 8 августа 2017 года, закладкой первого камня в строительство нового современного кадетского корпуса, открывается новая страница в истории нашего учреждения, которое на несколько лет станет для нас родным домом и которым мы очень гордимся». Капсула с посланием была заложена в фундамент нового здания кадетского корпуса, строительство которого ведется на площадке за зданием ДК Тракторостроителей.

Полномочный представитель Президента и Глава Чувашии пообщались с кадетами, которые в настоящее время обучаются в Чувашском кадетском корпусе, их родителями.

Отвечая на вопросы журналистов, Михаил Бабич отметил: «Все, что мы делаем, Президент РФ предопределил несколько лет назад, в том числе и поставил задачу патриотического воспитания молодежи. Но сколько ни призывай к патриотическому воспитанию, если не создавать материально-техническую базу, если не готовить патриотический состав, то вряд ли что-то получится». Он также подчеркнул, что при разработке проекта нового корпуса были учтены пожелания родителей, чтобы сохранить военно-морской профиль, несмотря на то, что кадетский корпус будет иметь шефов в лице воздушно-космических сил РФ.

Михаил Игнатьев, отвечая на вопрос о конкурсных испытаниях при поступлении в Чувашский кадетский корпус, акцентировал: «Конкурс будет проходить прозрачно. Сюда будут поступать самые умные, физически подготовленные молодые люди. В перспективе кадеты будут защищать воздушное, водное пространство, кто-то будет охранять границы, а кто-то из них будет обеспечивать охрану общественного порядка, чтобы люди были уверены в завтрашнем дне. Главная цель их подготовки заключается в этом».

Глава Чувашии подчеркнул, что в новом корпусе будут обучаться также и дети, которые воспитываются в малообеспеченных семьях. «Мы исходим из того, что наши кадетские корпуса на полном государственном обеспечении. Конечно, государство должно в первую очередь позаботиться о тех детях, у которых возможности для получения такого образования значительно меньше», – заключил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Напомним, 28 июня т.г. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев и председатель Совета директоров ГК «РЕНОВА» Виктор Вексельберг в Москве подписали соглашение о взаимодействии по созданию Чувашского кадетского корпуса.

Чувашский кадетский корпус имени Героя Советского Союза А. Кочетова будет создан на базе бюджетного общеобразовательного учреждения Чувашской Республики «Республиканская кадетская школа им. Героя Советского Союза А.Кочетова». Согласно подписанному документу планируется к 1 сентября 2018 года построить новый корпус, где разместятся учебный блок, два общежития, спортивные залы и сооружения.

Общая стоимость объекта составляет 629,2 млн рублей. На начало строительства в 2017 году предусмотрено 329,9 млн руб. из республиканского бюджета.

За счет благотворительной помощи группы компаний «Ренова» планируется построить спальный корпус на 250 мест, что позволит увеличить численность кадетов до 400 человек.

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие физкультуры и спорта в Российской Федерации» на 2016–2020 годы планируется построить до сентября 2019 года крытый ледовый каток для развития зимних видов спорта.

Кадетский корпус будет готовить специалистов для Воздушно-космических сил Российской Федерации. На обучение будут принимать школьников, начиная с 5 класса, причем не только жителей республики, но и других регионов.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики