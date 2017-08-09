Чувашию посетил Михаил Бабич

Сегодня с рабочим визитом в нашей республике побывал полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Вслед за Чебоксарами он посетил Канаш.

В Канаше Бабич ознакомился с ходом ремонта и строительства автомобильных дорог, прошелся по цехам ЗАО « Промтрактор-вагон» (бывший Канашский вагоноремонтный завод), посетил реконструируемый стадион «Локомотив» и Гемодиализный центр, рассчитанный на жителей южных районов Чувашии. В Канашском транспортно-энергетическом техникуме перед Полномочным представителем Президента России выступил Глава Чувашии Михаил Игнатьев – с докладом о реализации программы «5 шагов благоустройства повседневности» и использовании средств Фонда развития моногородов.