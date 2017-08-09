Михаил Бабич посетил Чувашский кадетский корпус

Сегодня в республике с рабочим визитом прибыл полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

В первой половине дня в сопровождении Главы Чувашии Михаила Игнатьева Михаил Бабич посетил нынешнее расположение Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова в Чебоксарах по ул. К. Иванова. Зданию уже 85 лет, и хотя оно поддерживается в нормальном состоянии, надлежащую подготовку кадетов в нем вести уже трудно. Поэтому школа в ближайшее время справит новоселье в другом месте.

Тем не менее, свою миссию по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, подготовке к службе Отечеству на военном и гражданском поприще кадетская школа исполняет, о чем говорила ее директор Татьяна Казакова гостям во время знакомства с учебным заведением. В нынешнем году ее окончил 21 выпускник, шестеро стали курсантами военных учебных заведений.

В ходе общения поднимался вопрос о приеме на учебе в военные заведения девушек. Как пояснили военные, по существующим положениям, их в ограниченном количестве берут в два вуза воздушно-космических сил. Что касается приема девочек в кадетские корпуса, то они также обучаются, в частности, в Пермском корпусе. Если создать необходимые условия, то почему бы и в другие не принимать, сказал Михаил Бабич.

Чебоксарские кадеты имеют давние связи с музеем космонавтики в Шоршелах. В эти дни идет подготовка к празднованию 55–й годовщина первого космического полета Андрияна Николаева. В этой связи Татьяна Казакова вручила Михаилу Бабичу бронзовую статуэтку космонавта-3 работы известного чувашского скульптора Петра Пупина.