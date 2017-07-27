Акатуй в Черемшане станет традицией

В Черемшанском районе Татарстана в прошедшую субботу впервые провели чувашский Акатуй. Как сообщают татарстанские СМИ, праздник удался на славу — съехались на него гости из районов республики, Чувашии и Самарской области.

Гуляла «свадьба плуга» на центральном стадионе села Черемшан. Гостей встречали организованные усилиями сельских поселений, школ подворья, где можно было ознакомиться с бытом и традициями чувашей Татарстана. Воображение поражали не только изделия народных промыслов, но и богато накрытые столы. Угощений хозяева подворий не жалели. Потчуя гостей традиционными национальными блюдами и напитками, приговаривали: «Еще наши прадеды считали, что обильная трапеза принесет такой же обильный урожай». Богатой была и программа праздника: чествование передовиков сельского хозяйства, скачки, народные чувашские и татарские игры, спортивные соревнования, выступления коллективов художественной самодеятельности и артистов чувашской эстрады. Каждый гость мог выбрать себе развлечение по душе, а победителей различных конкурсов к тому же одаряли призами и подарками.

Приветствуя участников праздника, глава района Фердинат Давлетшин пообещал, что эта красивая традиция будет продолжена и в будущем: «Не напрасно говорят, что у народа, не знающего своего прошлого, нет будущего. Я думаю, что эти праздники будут способствовать сохранению обычаев и традиций, нашей истории, воспитанию молодых поколений».

Фото cheremshan.tatarstan.ru