Ближе к людям

Мининформполитики Чувашии запустило собственный канал в популярном мессенджере Telegram. Теперь за новостями о местных СМИ, развитии книгоиздания, связи, телекоммуникаций и информационных коммуникаций в республике пользователи могут следить в режиме реального времени.

В новом информационном ресурсе все сообщения из новостной ленты сайта будут автоматически передаваться в приложение, установленное в смартфоне, на планшете или компьютере. Стать его подписчиком можно по ссылке: https://t.me/info_cap_news. Отметим, не так давно министерство обзавелось и официальными аккаунтами в социальных сетях.